La infermeria reclama al Govern ampliar la vacunació als menors de 12 a 15 anys

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) reclama al Departament de Salut que s'ampliï la franja de vacunació als menors entre 12 i 15 anys. L'entitat, que celebra l'obertura de les noves franges per a les persones entre 16 i 29 anys, recorda l'augment de casos positius en l'última setmana i en la necessitat d'immunitzar els adolescents i els joves davant aquesta situació.



Entre el 21 i el 27 de juny, el nombre de positius a Catalunya ha superat els 5.000, dels quals 2.000 corresponen a Barcelona ciutat, una xifra "que no es veia des de la darrera setmana del mes de març". La majoria de contagis, afirma el COIB, es produeixin entre les persones més joves, que no estan immunitzades. Per això exigeix seguir extremant les mesures de protecció.

El COIB alerta amb preocupació de l'avenç de la variant delta del coronavirus SARS-CoV-2, que ha obligat el Regne Unit i altres zones d'Europa a fer marxa enrere en l'aixecament d'algunes restriccions.

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor