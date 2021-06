aquest any. Es reprèn així el programa de viatges subvencionats per a persones grans, que va quedar paralitzat per la pandèmia.Està previst que els viatges comencin a l'octubre i hi ha, segons ha anunciat la delegació del govern espanyol a Catalunya.Aquests són elsper viatjar amb el programa:- Percebre unai tenir almenys 60 anys.- Rebreamb almenys 60 anys, 65 anys en cas de beneficiaris de la Seguretat Social.- Percebre unai tenir almenys 55 anys.Per demanar plaça cal emplenar la sol·licitud des de la seu electrònica de l'Imserso o descarregar i emplenar la sol·licitud i enviar-la a l'apartat de correus 10140 (28080) Madrid.

