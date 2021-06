Alsina defensa l'acció exterior: «La presència de Catalunya al món és irrenunciable»

PSC, PP i Ciutadans demanen més transparència

La consellera d'Acció Exterior,, ha defensat aquest dilluns el "compromís ferm" de seguir fentmalgrat la causa del Tribunal de Comptes a 34 excàrrecs del Govern per l'acció exterior entre 2011 i 2017. Alsina ha subratllat en una compareixença a la comissió parlamentària de la conselleria que lidera que l'acció exterior és "completament legítima" iLa consellera ha assegurat que l'acció exterior de laestà "regulada" tant per l'com pel pla d'acció exterior de la Generalitat, del qual elva tombar algunes parts. "L'acció exterior forma part de l'estricta normalitat democràtica d'un país", ha defensat la consellera, que ha apostat per "treballar de manera discreta però decidida".Sobre l' informe del Consell d'Europa en un moment "d'excepcionalitat política", Alsina ha dit que és "un abans i un després en l'acció exterior". Per la consellera, el text demana una, malgrat que la resolució no inclou aquesta paraula. Alsina ha apostat per tenir una acció exterior basada en el multilateralisme, "la governança compartida, la bona gestió i l'obertura al món". En aquest sentit, ha subratllat que l'acció de la seva conselleria ésEn la seva intervenció, la consellera d'Acció Exterior també ha apostat per "treballar" amb lai s'ha compromès a "reprendre l'estudi" sobre el seu vot per via electrònica. Pel que fa a les delegacions, Alsina ha plantejati ha obert la porta a crear la figura de "delegat sense delegació".Sobre la causa del Tribunal de Comptes , la diputada d'ERC,, ha avisat que "no és justícia, sinó venjança", i que la missió de l'òrgan fiscalitzador és "perseguir la". "Rarament l'hem vist perseguir casos reals de corrupció", ha dit. També ha defensat que les delegacions "són fonamentals per les relacions bilaterals i multilaterals".Per la seva banda, des de la CUP,ha lamentat que "l'actual model de relacions internacionals sigui un": "El canvi climàtic no s'està aturant, les desigualtats i la injustícia global creixen, per tant, alguna cosa falla". Així mateix, Riera ha demanat que es destinin recursos en matèria dei que augmenti el pressupost en gairebé 51 milions d'euros.La diputada d'En Comú Podem,, ha criticat el nomenament del secretari d'Acció Exterior i de la Unió Europea,, investigat per "pressions a funcionaris per atorgar determinades subvencions" i ha afegit que això és. En la presentació dels objectius del departament, Segovia ha trobat a faltar accions relacionades amb els drets humans i ha advertit que la cooperació al desenvolupament pot serEl diputat del PSC,, ha acusat el Govern de no ser transparent en matèria exterior: "No només es tracta de transparència, sinó de retre comptes". Així mateix, li ha recordat que pel fet de formar part d'aquest departament està "obligada" a donar tota la informació i ha insistit que el Consell d'Europa reconeixDes del PP, la diputadaha suggerit un "pla de retallades" en matèria d'exterior per fer front a la crisi i ha demanat conèixer les agendes dels delegats catalans a l'exterior. "El departament de Transparència és el més opac", ha sentenciat, afegint que "el separatisme ha convertit la conselleria en una". Al seu torn, el diputat de Ciutadans,, ha acusat el Govern de ser "poc transparent i molt propagandístic" i ha lamentat que la consellera no hagi plantejat propostes

