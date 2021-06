Últim dia per presentar la declaració de la renda

. Per tant, és l'últim dia per presentar les declaracions. En el cas de les declaracions en què es demanava la domiciliació al compte bancari del resultat, la data límit era divendres passat.La declaració ésa la feina el 2020. També els que en van cobrar més de 14.000 i van tenir almenys dos pagadors de més de 1.500 euros., i aquest any els treballadors que van entrar en un ERTO el 2020 hauran de fer la declaració, en haver tingut dos pagadors, la seva empresa i la Seguretat Social.En cas dels contribuents que van rebre per error més diners de l'ERTO dels que els corresponien, s'han de declarar els diners que es van percebre, però cal restar-hi els que s'han retornat. Els autònoms que van rebre ajudes per cessament d'activitat, cal que les declaren com a ingressos.Els contribuents que paguen una hipoteca poden desgravar-se'n el 15%, sempre que sigui la de l'habitatge habitual, amb un límit de 9.040 euros per declaració.El lloguer també desgrava a Catalunya, però només en cas de ser menor de 32 anys, haver estat 183 dies o més a l'atur, ser vidu de 65 anys o més o tenir una discapacitat igual o superior al 65%, a més de complir altres requisits . Es desgrava el 10% fins a un màxim de 300 euros.

