Descobreixen que beure cafè redueix el risc de malalties del fetge

Són nombrosos elsen la salut, com ara el menor risc de patir malalties cardiovasculars o pàrquinson. Ara un estudi científic publicat a la revista BMC Public Health n'ha descobert un de nou.Els consumidors de cafè tenen menys risc de morir per, segons conclouen els investigadors, que van analitzar les dades de 495.000 persones del Regne Unit durant una dècada.Els consumidors habituals de cafè van mostrar una reducció del 21% del risc de desenvolupar malalties hepàtiques i una davallada del 20% del risc de malaltia de fetge greixós, en comparació amb els que no prenien la beguda. A més, entre els que desenvolupaven les malaltiesUn altre descobriment és quei no cafè instantani, perquè el cafè molt conté més kahweol i cafestol, substàncies amb propietats antiinflamatòries.[noticia]

