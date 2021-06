Canvis importants als «stories» d'Instagram

Un exemple de la possible nova funcionalitat.

Fins ara Instagram només permetia posarals comptes verificats o amb un mínim de 10.000 seguidors.Pel que sembla, però, això es podria acabar.. El funcionament, però, és diferent de l'actual. Si ara s'accedeix als enllaços a través del swipe up, en un futur Instagram vol que es faci mitjançant un sticker.La plataforma inclourà una nova opció a l'apartat d'stickers anomenat "enllaços". Qui vulgui afegir un link, l'únic que haurà de fer és seleccionar aquesta opció, col·locar-la a l'story i escollir a quin enllaç vol que redirigeixi.A la imatge podeu veure els stickers amb els quals està fent proves Instagram. De moment, com hem dit, la plataforma està valorant si afegir o no aquesta opció, la qual només està disponible per alguns usuaris.

