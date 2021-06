Lamentem la situació que estan passant 31 estudiants graduats en Fisioteràpia per la #URV que es troben confinats en un hotel de Malta després que es produïssin positius de covid-19 entre els passatgers de l’avió amb el qual van viatjar al país. #AtrapadosEnMalta — Universitat URV (@universitatURV) June 30, 2021



Un grup de 31 estudiants de fisioteràpia de laes trobaen un hotel de. Un passatger de l'avió en el qual van viatjar va donar positiu peri malgrat 29 dels 31 membres estan vacunats i els altres van presentar unanegativa abans d'embarcar, el govern maltès els ha obligat a tancar-se.Els alumnes, que tot just s'han graduat enguany, van marxar el dia 25 i tenien previst fer una estada fins el proper dia 2 com a viatge de final de curs. Des d'aquest dimarts que es troben confinats i sembla que s'hauran d'estar a l'hotel fins el proper dia 10. A través de, han denunciat la situació i que el govern local no els ha trucat per informar-los.La URV els ha donat suport, s'ha posat a la seva disposició i està treballant amb laper resoldre la situació.

