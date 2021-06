Els terminis del Tribunal de Comptes torpedinen la represa del diàleg

Sánchez limita la taula abans de començar

El preu d'explicar Catalunya al món

5.422.411,10 euros. Aquest és el preu d'explicar Catalunya al món entre els anys 2011 i 2017, segons el Tribunal de Comptes. Dimarts va transcendir la fiança i aquest dimecres l'ens ha difós un quadre explicatiu amb els imports més o menys desglossats. Així, en el capítol de viatges del president de la Generalitat, l'ens fiscalitzador considera que es van destinar 274.069,68 euros a finalitats irregulars, que pugen fins als 288.526,86 euros si hi sumem els interessos. La responsabilitat d'abonar aquest pagament és per als expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont; l'exportaveu Francesc Homs; l'exvicepresident Oriol Junqueras; els exconsellers Andreu Mas-Colell i Raül Romeva; les interventores Mireia Vidal i Rosa Vidal; i els exsecretaris generals de Presidència Jordi Vilajosana i Joaquim Nin.



Un capítol important afecta el Diplocat i fa referència a les activitats de "promoció del procés sobiranista" a escala internacional, la "implicació de la societat civil" i el "programa de visites internacionals". Segons el tribunal això seria irregular i s'hi haurien destinat, entre els anys 2011 i 2017, 1.536.191,73 euros, que sumant-hi els interessos pujaria fins als 1.617.225,84 euros. Aquesta quantitat l'han d'abonar Mas, Puigdemont, Homs, Mas-Colell, Junqueras, Romeva, Vidal, Vidal i, principalment, Albert Royo, exsecretari general del Diplocat. També destaca la carpeta sobre contractes a la consultora "Independent Diplomat" que pugen fins als 1.465.743,83 euros interessos inclosos. Els responsables, en aquest cas, són Mas, Homs, Mas-Colell, Vidal i Royo.

Quinze dies. És el termini que tenen la trentena d'alts càrrecs de la Generalitat per abonar les fiances que dimarts els va imposar el Tribunal de Comptes i que ja han estat confirmades. L'òrgan fiscalitzador ha desestimat les al·legacions presentades per les defenses -ho van haver de fer oralment, en només deu minuts, i després d'haver-se llegit, en tres hores, un document de més de 500 pàgines- i ha donat dues setmanes als afectats perquè paguin si no volen que se'ls embarguin els béns. La-econòmica, en aquest cas- contra l'independentisme no s'atura i entre la Generalitat i la Moncloa , que més enllà del context mantenen diferències profundes sobre com resoldre el La taula de diàleg es reunirà al setembre, després de la Diada. Abans, el Govern s'haurà de moure amb agilitat si vol ajudar d'alguna manera els afectats per la fiança de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior de la Generalitat. Els serveis jurídics analitzen què pot fer l'administració catalana, sabent que qualsevol moviment que alleugereixi la situació als implicats en la causa serà analitzada amb lupa. La qüestió es va plantejar a la reunió entre, i la part catalana confia que hi hagi moviments per part del govern espanyol, que evita pronunciaments categòrics quan encara són recents els indults als presos polítics. Un dels afectats per les fiances,, ha demanat celeritat i un "acord ràpid i tècnic" entre les parts per "neutralitzar l'atac".El Tribunal de Comptes reclama fiances per viatges, activitats relacionades amb el procés, trobades, contractes signats, per la tasca de les delegacions catalanes a l'exterior i per l'actuació del, qui en va ser secretari general, és el més afectat en la causa i se li reclamen fins a 3,75 milions d'euros a pagar en un termini de dues setmanes. "Sense judici i manat per un tribunal que no està format per jutges. Inaudit a la Unió Europea", denunciava aquest dimecres. L'ens, a més, està tacat pel nepotisme, és opac i a dia d'avui està controlat per una majoria conservadora nomenada pel. El mandat acaba al juliol i els populars en bloquegen la renovació, com també passa amb el(CGPJ) o elLa qüestió de les fiances s'encavalcarà, molt probablement, amb elsper definir com ha de ser la reactivació de la taula de diàleg. Aragonès va explicar dimarts que en les pròximes setmanes començarien els treballs tècnics entre els dos equips per establir una metodologia de treball i un ordre del dia. El president vol concretar aquests aspectes per intentar que la taula vagi més enllà d'una fotografia. "Serà la negociació més complexa de la Catalunya contemporània", admetia dimarts. I estarà limitada, per part espanyola, ali la llei. Ho ha dit aquest dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, en un debat crispat alLes dues parts estan allunyades, ho admetia ahir la Generalitat i ho ha certificat avui Sánchez a la cambra. "No hi haurà referèndum d'autodeterminació", ha deixat clar. Aquesta, juntament amb l', són les demandes de la part catalana. El govern espanyol encara no ha fet la seva proposta. Falten tres mesos i les dues parts tenen per davant setmanes de feina intensa per mirar d'arribar a la cita del setembre amb certes garanties de poder avançar. La repressió i la distància entre la Moncloa i Generalitat ho dificulta tot i totes les parts reconeixen que no hi haurà resultats ràpids. La resposta que per part espanyola es doni al Tribunal de Comptes pot ser un bon indicador de fins a quin punt s'aposta per. Falten quinze dies.

