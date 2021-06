Vuit menors s'intoxiquen de clor a la piscina municipal de Sant Cugat

Trasllat a l'hospital

Aquest dimecres 30 de juny al matí vuit infants, d'entre 5 i 7 anys, s'hana la piscina del Parc Central de. Segons ha informat l'Ajuntament ha estat a la piscina petita i "tot apunta que la causa hauria estat el mal funcionament d'una de les màquines dosificadores durant la nit d’aquest dimarts.L'Ajuntament ha obert una l'empresa, que gestiona el complex aquàtic del Parc Central, per determinar les causes de la deficiència de manteniment que s’ha detectat a la piscina petita del complex aquàtic del Parc Central.El tinent d'alcaldia d'Hisenda,ha expressat que s'ha actuat segons marca el protocol i que a hores d'ara "s'està mirant d'esclarir els fets". Segons les primeres informacions, l'empresa no hauria fet la corresponent anàlisi diària de l’aigua de la piscina, prèvia a l’obertura del servei, i ha permès l'entrada del grup, que s'ha vist afectat per l'excés de cloració.Els menors formen part d'un grup que participava en un casal de l'Oficina Municipal d’Esport per a Tothom. El grup ha accedit, com és habitual en els casals, abans de l'obertura al públic de l’equipament. Després de banyar-se, alguns dels nens i nenes, han començat a sentirDiverses dotacions del SEM, de Protecció Civil, Policia Local, membres de l'OMET, de la regidoria d'Esports, l'empresa concessionària Teampartners, i el mateix regidor d’Esports, Francesc Carol, s'han personat al lloc per atendre els infants.Per, vuit han estat traslladats amb símptomes lleus a la Mútua Terrassa (6) i al Parc Taulí de Sabadell (2), acompanyats per responsables de l'OMET. A les 13:20 h, dos dels infants ingressats a la Mútua ja han rebut l’La piscina ha reobert amb normalitat després de fer les comprovacions pertinents a les diferents piscines de la instal·lació.

