La Junta de Personal i Comitè d'Empresa de l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dimecres la presentació d'una. L'acusen de malversació de fons públics i prevaricació pel suposat pagament de "gratificacions arbitràries" a 123 treballadors.La plantilla de l'IMSS és de 1.104 persones i els sindicats consideren que elss'han fet "sense criteris ni registres objectius publicitats amb anterioritat". "La major part són càrrecs directius o de gestió", asseguren.Els denunciants consideren que l'IMSS ha actuat de maneraa. "Vam demanar una gratificació per a totes les professionals que han estat atenent i suportant els efectes crítics que ha generat aquesta pandèmia", diuen.El comitè d'empresa insisteix que no vol deixar "impune" l'actuació de la gerent, a qui. Els denunciants justifiquen la querella perquèno torni a passar mai més, perquè es valori el conjunt de la plantilla municipal".La querella arriba en unentre la plantilla de serveis socials i l'Ajuntament. El 7 de juny els treballadors van mobilitzar-se en el marc d'una convocatòria de vaga . L'aturada posava el focus en la manca de recursos per atendre la crisi d'habitatge, però els sindicats també demanaven acabar amb "l'exagerada pressió assistencial".També insistien a millorar elde la plantilla i exigien que els treballadors rebin la vacuna contra la Covid-19 i siguin considerats personal essencial. La vaga també plantejava el reconeixement específic del personal de gestió administrativa de serveis socials i la millora del complement d'atenció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor