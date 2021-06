Una dona ha tingut segrestat el seu fill menor d'edat més de dues setmanes contra la seva voluntat i drogant-lo amb tranquil·litzants a Madrid. La policia municipal ha detingut aquest dimecres la mare de 42 anys al districte de Vicálvaro, després de rebre un avís el passat divendres 25 de juny. Els Serveis Socials van contactar amb la policia per advertir d'un possible cas de maltractament infantil, ja que el menor feia quinze dies que no anava a l'escola i es trobava a casa de la seva mare quan hauria d'haver estat amb la del seu pare.Els agents de la policia van personar-se a la porta del domicili i van parlar amb la mare i el nen per separat. El menor, segons la versió policial, es mostrava molt nerviós i va mentir sobre el fet que tenia mal de panxa i no podia parlar. Un cop es va calmar, els va reconèixer que no tenia cap mena de molèstia i que volia marxar amb el seu pare. La mare, per la seva banda, explicava que el fill estava malalt i per això no podia sortir de casa.Els maltractes al nen van ser denunciats per altres familiars, que van haver d'emportar-se'l d'amagat de la seva mare el passat desembre. Una tieta va denunciar que el menor feia cinc mesos que no anava a l'escola i havia d'haver estat entregat al seu pare, qui té la custòdia completa ordenada per un jutge.