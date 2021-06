Barcelona dobla els espais públics per no passar calor

a la ciutat i arribarà fins als 162. Es tracta d'espais que proporcionen confort tèrmic i estan dirigits especialment a les persones vulnerables a la calor, com ara nadons o persones grans. La ubicació dels refugis es pot consultar aqu í.Els refugis poden ser, amb temperatures de 26 graus, o, en parcs i jardins amb presència elevada de verd urbà i fonts d’aigua. Són 46 parcs i jardins, 40 biblioteques, 34 equipaments de proximitat, 19 complexos esportius, 11 escoles, 9 museus i 2 equipaments ambientals, així com el Centre d'Urgències i Emergències Socials.A més d'ampliar l'oferta, l'Ajuntament també. Els espais tindran diferents horaris de matí, tarda o durant tot el dia.Segons dades de l'Ajuntament, l'ampliació d’espais i disponibilitat ha permès garantir que eldes de casa com a màxim. Un percentatge que incrementa respecte del 20% del 2020. El 87,6% de la població en té un a un màxim de 10 minuts.Més enllà de l’activació de la Xarxa d’espais de refugi climàtic, els diferents serveis socials municipals incorporen sistemes d’alerta primerenca i protocols de comunicació específics per mirar desobrevinguda que es puguin produir a causa de la calor excessiva.Per exemple, elefectua trucades informatives a les 90.000 persones usuàries per oferir consells i mesures de prevenció, de forma més intensiva a aquelles que presenten una vulnerabilitat més gran. En cas que es declari una onada de calor, el mateix servei activa un missatge de veu que reben automàticament totes les persones usuàries.L'Ajuntament també manté oberts els, el servei per assessorar en matèria de defensa dels drets energètics davant de qualsevol avís de tall a famílies en situació de vulnerabilitat, així com de recomanacions i consells per tal d'optimitzar el consum energètic. Des de la seva creació el 2017, els PAE han atès ja prop de 100.000 persones, amb un creixement sostingut any a any, aconseguint a estalviar més de 80.000 euros en les factures de veïns i veïnes durant el 2020 i més de 350.000 euros des del 2017.

