L'independentisme retreu a Sánchez el «no» a l'autodeterminació

Elshan criticat aquest dimarts alla negativa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez , a la celebració d'una Catalunya., diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, ha recordat que Sánchez, també s'havia oposat als indults als presos polítics, i que finalment els ha concedit: "Doni'ns temps".Sobre els, el republicà ha afirmat que "no són una solució", però ha admès que ajuden a "destensionar" el conflicte. "Ens fa sortir dels extrems, on sempre és més difícil", ha valorat. Tot i això, ha recordat que l'executiu espanyol no serà "d'esquerres" mentre hi hagi persones empresonades i jutjades per manifestar-se. Rufián recorda que a Espanya "es persegueix idees" i que l'últim exemple és la causa del Tribunal de Comptes contra l'acció exterior de la Generalitat.El portaveu d'també s'ha pronunciat sobre l'actitud de la dreta espanyola del, acusant-los de tenir un discurs que "xoca amb la realitat": "S'han indultat als presos i". Rufián també recorda que "la gent està més preocupada per vacunar-se que per manifestar-se a".Al seu torn,, diputada de, ha insistit a Sánchez que a l'Estat "no hi caben totes les idees", perquè es persegueixen judicialment. Tampoc, segons Nogueras, es pot parlar de tot al Parlament, ja que "s'empresona qui ho permet", en referència a l'expresidenta de la cambra,. "No pot anar amb laa una mà i laa l'altra", ha retret.Segons la diputada dels juntaires, Sánchez ha deixat "molt clar" que mai permetrà un referèndum d', paraules que vincula amb que va ser el president espanyol qui va "aguantar la violència de Rajoy" durant l'i qui va "pitjar el botó" de l'. Per Nogueras, l'única sortida al conflicte és que el govern espanyol "reconegui l'1-O" i es formalitzi el "divorci" entre Catalunya i l'Estat. "Llavors podrem parlar d'igual a igual", ha afirmat.La, a través de la diputada, ha acusat Sánchez de proposar "idees dels anys noranta" i ha recordat que Catalunya necessita "". Per Vehí, l'amnistia "no va contra res" i només es basa en la "voluntat política". Sobre l'exercici de realitat que ha demanat Sánchez, "el mateix que deia Rajoy", Vehí ha recordat les paraules de l'exiliada. Una expressió que ha estès també a: "L'alternativa del PSOE no passa per la via democràtica".Per últim,, del, ha defensat que els indults són "el principi de tot", però que és difícil parlar de "concòrdia" després de la causa al Tribunal de Comptes. Bel també ha demanat a Sánchez "no negar el dret a l'autodeterminació" i ha recordat que "Catalunya no és lliure perquè és espanyola". Tot i això, el diputat ha allargat la mà "si es vol trobar la solució" i ha recalcat la rellevància de lai la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor