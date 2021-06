El fons sobirà de Singapur inverteix 840 milions d'euros en Grifols

Pluja de milions del gegant del sud-est asiàtic a Grifols. El fons sobirà d'inversió del Govern de Singapur (GIC) invertirà 1.000 milions de dòlars -uns 840 milions d'euros- en la farmacèutica catalana, segons ha informat la pròpia companyia aquest dimecres en un comunicat.



L'operació permetrà que el fons GIC obtingui una participació minoritària a Biomat USA; la filial als Estats Units de la multinacional catalana que gestiona prop de 300 centres de producció de plasma arreu del país. Així, Singapur adquireix accions preferents sense dret a vot de nova emissió.

Diversificació de productes

Per la seva banda, Grifols afirma que utilitzarà aquests diners per, en línia amb el compromís de la companyia multinacional amb seu ade reduir els seus nivells d'apalancament.Sigui com sigui, la farmacèutica continuarà controlant tots els aspectes relacionats amb la gestió de Biomat i l'operativa dels seus centres; i tot el plasma recollit continuarà sent subministrat a Grifols per a la producció dea través d'un contracte a llarg termini.Fa unes setmanes, Grifols ja va oficialitzar un canvi de rumb en la seva estratègia empresarial mantenint el negoci del plasma com a pilar però també començant a diversificar-se en el sector i fiar una part del seu creixement a productes no vinculats estrictament amb el plasma.

