Casado reclama eleccions anticipades per evitar «la dissolució d'Espanya»

Abascal el desafia a presentar una moció de censura

El president del Partit Popular (PP),, ha confirmat que la formació ha recorregut alels indults pels presos polítics i ha demanat aunes eleccions anticipades. El motiu, "evitar la dissolució d'Espanya i la destrucció de la democràcia a Catalunya". Casado ha acusat el president espanyol de patir "síndrome d'Estocolm" i d'estar "segrestat" i ser "l'home de palla" dels independentistes.El líder popular ha anat més enllà i ha advertit Sánchez que elsals presos seran "la seva liquidació" com a president i "l'epitafi del PSOE com a partit constitucional". "Dimiteixi, dissolgui el parlament i", ha dit Casado, perquè "només així el podrà indultar la història". Considera que són una mesura "inacceptable" perquè s'han concedit a uns líders independentistes que no han expressat cap "penediment" ni "propòsit d'esmena"."Per culpa seva, i l'Estat s'haurà de tornar a defensar", ha dit, però "ja li dic que quan governem es compliran totes les penes", perquè "la resposta no pot ser oferir una Espanya a gust dels qui la volen desfer"Casado també ha fet referència a les "pedres", el terme amb què el govern espanyol s'ha referit al procés al. Segons ha dit, aquestes "pedres" formen "el mur de la llibertat davant els delinqüents".El líder de l'extrema dreta de Vox,, ha desafiat a Casado a presentar una moció de censura contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Abascal li ha confirmat el suport de la formació ultra si es decidís a fer-ho: "Provi-ho, potser aconsegueix els suports necessaris". Els dos líders de la dreta espanyola han estat molt agressius en el seu discurs contra els indults alsi contra

