Aragonès vol arribar a la taula de diàleg amb un «gran» Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació

El president de la Generalitat,, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que treballarà a l'estiu per aconseguir un "gran"entre partits i entitats i presentar-lo a la taula de diàleg del setembre.Aragonès vol arribar aamb aquest espai "consolidat", per anar "amb tota la força" a les negociacions amb l'Estat que es reprendran a Barcelona la tercera setmana de setembre, tal com va avançar NacióDigital . El president ha demanat a Catalunya Ràdio "un gran consens a Catalunya per defensar una proposta de país" que vagi més enllà de la proposta del Govern.Aragonès assenyalat que hi haamb l'Estat. Un sobre "el conflicte polític", on el Govern portarà "l'amnistia i l'autodeterminació", i l'altre amb altres qüestions "en l'ambit econòmic, social, sectorial i inversió d'infraestructures que es tractaran en laEstat-Generalitat el mes de juliol".El cap del Govern també ha dit que la delegació catalana a la taula de diàleg tindrà representants del Govern i el Parlament. Així,si bé els ha garantit un "paper rellevant". Sobre l'absència del president d'ERC, ha dit que "ningú ha posat vetos a ningú".Segons Aragonès, la taula de diàleg ésperquè "Catalunya ha negociat molts models de finançament i diversos estatuts d'autonomia, però mai hi ha hagut un espai en la qual dos espais reconeixen un conflicte polític quei que el resultat de la negociació ha de ser validat per la ciutadania de Catalunya".

