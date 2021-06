CaixaBank rebaixa a 6.452 les sortides per l'ERO i elimina els acomiadaments forçosos

passa per rebaixar les sortides de treballadors a 6.452 persones, per sota de les més de més de 8.200 anunciades inicialment, i eliminar els acomiadaments "forçosos". Així ho han explicat els sindicats després d'hores de reunions de matinada coincidint amb l'últim dia de negociacions per l'expedient.L'empresa i la representació legal dels treballadors s'han emplaçat a una nova trobada aquest dimecres al matí per confirmar si la plantilla accepta o no, en principi, les noves condicions. D'acord amb les informacions dels sindicats, la proposta també inclou millores en les condicions de sortida.Els treballadors de CaixaBank van fer el passat dimarts la primera vaga general en la història de l'entitat contra l'ERO que afecta treballadors de tot l'Estat. t. Segons els sindicats,, amb un seguiment de més del 95% a Catalunya.Tal com van pactar empresa i sindicats,

