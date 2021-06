Sancionen l'empresa de Cornellà on va morir un jove de 19 anys

Lade Catalunya proposa una sanció de 328.460 euros a l'empresa deon va morir un treballador deatrapat entre la màquina i el material que manipulava. L'accident mortal va ser el passat 30 d'abril a lai la víctima era un veí deanteriorment cambrer que s'havia traslladat a treballar al Baix Llobregat davant la manca de feina.La investigació d'Inspecció de Treball constata la responsabilitat de CIDAC en l'accident mortal per un incompliment de les normes de prevenció deen una infracció que considera molt greu. Inspecció de Treball ha traslladat tota la documentació a laSegons ha explicat Inspecció de Treball, durant la seva investigació s'han detectat irregularitats com un permanentl, un risc de contacte mecànics d'atrapament per o entre objectes de diferents equips de treball, risc en les condicions de feina per risc elèctric, d'incendi, caiguda, falta d'ordre i neteja, i problemes en seguretat i salut laboral, com manca d'informació, formació, vigilància o equips de formació.La sanció és el resultat de la investigació iniciada per Inspecció de Treball arran de l'accident mortal però també per la denúncia prèvia de presumptes irregularitats de seguretat i salut laboral a CIDAC. Com va avançar l'ACN, Inspecció de Treball havia rebut dues denúncies el 20 i el 30 d'abril contra l'empresa de Cornellà. La família va acusar la cooperativa, que fabricava impermeabilitzants i làmines de cautxú, de negligència, i va advertir que la mort del jove no era unsinó un

