Eld'enguany tenia entre les seves atraccions la conferència que el magnat Elon Musk ha ofert aquest dimarts a la tarda, de manera telemàtica des de Califòrnia.Musk ha anunciat "progressos" del seu projecte, el seu prototip de nau espacial que treballa per fer un "llançament orbital" els pròxims mesos.Musk espera que a la llarga l'Starship serveixi per crear una base a la Lluna i una "ciutat" a Mart. En paraules de Musk, el projecte està fentEl magnat també ha aprofitat la conferència per anunciar que la seva xarxa d'internet via satèl·litpreveu arribar al mig milió d'usuaris. Starlink és el projecte de l'empresa SpaceX per subministrar internet a través de 12.000 satèl·lits en òrbita al voltant de la Terra. Musk ha assegurat que actualment ja n'hi ha 1.500 d'actius, amb una capacitat de 30 Terabytes per segon, i que ja donen servei en dotze països.El magnat ha defensat que la xarxa és uni ha assegurat que ja ha tancat dos acords amb "grans companyies de telecomunicacions nacionals", tot i que no ha concretat quines.Actualment el preu per connectar-se a Starlink és de 100 dòlars mensuals, a banda dels 500 d'entrada. Musk ha avançat que el preu d'entrada es podria reduir aviat als 200 o 300 euros.

