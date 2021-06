Fa un any vaig estar a punt de morir-me. Quan em van aconseguir despertar del coma hipoglucèmic, els metges em van dir que havia tornat a néixer!

Per tant, aquí em teniu celebrant joiosament el primer aniversari d'aquesta nova vida!#Reborn #NoTimeToDie pic.twitter.com/q10Hh4b8F9 — Josep M. Mainat (@MainatJM) June 29, 2021

va "tornar a néixer" la matinada del 22 al 23 de juny de l'any passat. Així mateix li van dir els metges quan el van aconseguir despertar d'untal com revela ell a Twitter un any després dels fets.El popular productor televisiu, exmembre de la Trinca, va denunciar un intent d'assassinat a mans de la seva dona,. Mentre el seu marit, diabètic, dormia, li hauria administrat insulina , fet que va provocar que entrés en coma."Aquí em teniu celebrant joiosament el primer aniversari d'aquesta", ha exclamat Mainat a Twitter.va celebrar amb els seus dos fills petits amb pastís i bengala, en una data que no oblidarà mai.

