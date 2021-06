La mascareta que detecta la Covid-19 en hora i mitja

Altres notícies que et poden interessar

Una mascareta capaç de detectar el coronavirus en menys de dues hores hauria estat inimaginable fa un any, en ple moment de crisi de la pandèmia. Ara, però, un dels millors centres tecnològics del planeta ha estat capaç d'inventar-la.ha patentat una mascareta del model KN95 (molt similar a les FFP2, una de les més efectives per evitar contagis) que és capaç de detectar el coronavirus en 90 minuts.El sistema per a fer-ho és relativament senzill. Els investigadors de l'MIT han incorporat unque ha de ser activat per l'usuari que la duu. Ha de fer-ho en una situació concreta, d'exposició, en la que hi ha cert risc per a contagiar-se, com un espai tancat, un esdeveniment en un recinte o algun moment similar. El biosensor és com una espècie de bombolleta d'aigua situada a l'exterior que l'usuari ha de fer esclatar.Això farà que una zona de la mascareta quedi impregnada per reactiu dessecat, que s'activa quan es mulla, i queEl líquid comença a fer funcionar el test per detectar el virus que està integrat a la mascareta i en qüestió d'una hora i mitja es coneix el resultat. El mètode, el mateix que les altres proves: una franja, positiu, i dues franges, negatiu. Des de l'institut esperen comercialitzar-la en les pròximes setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor