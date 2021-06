Creixen els casos de discriminació a Barcelona durant la pandèmia

, segons l'informe presentat aquest dimarts per l'Observatori de les Discriminacions. La xifra representa un augment del 6% respecte del 2019 i s'explica, en part, perquè durant l'any passat la quantitat d'entitats que reporten casos a l'observatori va passar de 18 a 22. L'organisme, però, alerta que no representa el total de casos a la ciutat perquè es manté la tendència a la infradenúncia.El, amb un 34% del total, i la(24%) continuen sent els principals motius de discriminació. Els segueixen la discapacitat (11%), la llengua (10%), la religió (7%), la salut (6%), el gènere, la ideologia i l’edat."La por, l’angoixa i la tensió associades al fet de patir una discriminació de qualsevol tipus s’han vist agreujades per la pandèmia", assegura l'informe de l'observatori. L'informe apunta que el confinament domicilari ha provocat uni alhora ha dificultat la detec, segons l'informe presentat aquest dimarts per l'Observatori de les Discriminacions. La xifra representa un augment del 6% respecte del 2019 i s'explica, en part, perquè durant l'any passat la quantitat d'entitats que reporten casos a l'observatori va passar de 18 a 22. L'organisme, però, alerta que no representa el total de casos a la ciutat perquè es manté la tendència a la infradenúncia.El, amb un 34% del total, i la(24%) continuen sent els principals motius de discriminació. Els segueixen la discapacitat (11%), la llengua (10%), la religió (7%), la salut (6%), el gènere, la ideologia i l’edat."La por, l’angoixa i la tensió associades al fet de patir una discriminació de qualsevol tipus s’han vist agreujades per la pandèmia", assegura l'informe de l'observatori. L'informe apunta que el confinament domiciliari ha provocat uni alhora ha dificultat la detecció dels casos de discriminació.Pel que fa al racisme, en el 44% dels casos els responsables de la discriminació han estat particulars. Es detecta una, ja que el 84% de les situacions de racisme i xenofòbia tenen un clar vincle amb les creences de la víctima.En relació a la LGTBIfòbia, es manté la quantitat de discriminacions detectades. Les persones LGTBI són les principals víctimes de les, amb 27 sobre un total de 57. La dada es fa pública després que en els darrers dies hagin transcendit diversos casos a la ciutat. El darrer, la pallissa que deu persones van clavar a un home de 52 anys la matinada de divendres a dissabte al Park Güell.L'agressió se suma a la que van patir dos nois durant la revetlla de Sant Joan al districte de Gràcia de Barcelona. En aquest cas, els joves van ser traslladats a l'hospital per contusions i els Mossos també busquen els autors. Segons l'informe, leshan incrementat arran de les restriccions i el confinament. El 2019 es van detectar només nou casos i el 2020, 23.L'observatori també inclou en el seu informe els resultats d'una enquesta impulsada per la regidoria de Drets de Ciutadania i Participació, que revela que. Davant de la pregunta de si recorden haver patit algun episodi de discriminació, el 6,6% de les persones enquestades responen afirmativament. Aquest índex, però, s’enfila fins al 16% en repassar una sèrie de discriminacions personals concretes. ció dels casos de discriminació.Pel que fa al racisme, en el 44% dels casos els responsables de la discrminació han estat particulars. Es detacta una, ja que el 84% de les situacions de racisme i xenofòbia tenen un clar vincle amb les creences de la víctima.En relació a la LGTBIfòbia, es manté la quantitat de discriminacions detectades. Les persones LGTBI són les principals víctimes de les, amb 27 sobre un total de 57. La dada es fa pública després que en els darrers dies hagin transcendit diversos casos a la ciutat. El darrer, la pallissa que deu persones van clavar a un home de 52 anys la matinada de divendres a dissabte al Park Güell.L'agressió se suma a la que van patir dos nois durant la revetlla de Sant Joan al districte de Gràcia de Barcelona. En aquest cas, els joves van ser traslladats a l'hospital per contusions i els Mossos també busquen els autors. Segons l'informe, leshan incrementat arran de les restriccions i el confinament. El 2019 es van detectar només nou casos i el 2020, 23.L'observatori també inclou en el seu informe els resultats d'una enquesta impulsada per la regidoria de Drets de Ciutadania i Participació, que revela que. Davant de la pregunta de si recorden haver patit algun episodi de discriminació, el 6,6% de les persones enquestades responen afirmativament. Aquest índex, però, s’enfila fins al 16% en repassar una sèrie de discriminacions personals concretes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor