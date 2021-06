La Moncloa sosté que la taula de diàleg permet obrir un «marc de confiança» entre governs

La proposta dels Jocs d'Hivern

La cimera entre el president espanyol,, i el president de la Generalitat,, a la Moncloa -que encetabilateral entre executius- s'ha solapat amb la jornada de compareixences al, que demana fiances milionàries - fins a 5,4 milions - a una quarantena d'alts càrrecs del Govern per l'acció exterior catalana entre el 2011 i el 2017. La Moncloa, però, ha evitat posar el focus en el nou exemple de "repressió" patrimonial sobre l'independentisme i s'ha centrat en la trobada d'aquest dimarts a la tarda, en què s'ha acordat reactivar la taula de diàleg al setembre, tal com va avançar divendres NacióDigital . La portaveu de l'executiu espanyol,, ha dit que els passos dels propers mesos permetran "estabilitzar un marc de confiança" entre governs, per bé que sigui "impossible" recollir els fruits del diàleg "a curt termini".En l'anàlisi de la reunió entre presidents, de més de dues hores i mitja de durada, la ministra portaveu ha insistit en la necessitat de crear espais de "" en els propers mesos per "" -inclòs un fòrum de debat entre catalans-, i explorar solucions del conflicte polític que, segons la Moncloa, s'han de cenyir al marc constitucional. Montero ha citat explícitament el "marc de legalitat" i la. "Espanya no té sentit sense Catalunya i Catalunya no s'entén sense Espanya", ha recalcat. La portaveu de l'executiu espanyol també ha subratllat que, en la cimera amb Aragonès, "no s'ha aprofundit" en la situació delsni en la desjudicialització del conflicte. De fet, ha demanat que els exiliats "es posin a disposició de la" i ha afirmat que no està prevista una reforma del Tribunal de Comptes.El Govern, en canvi, havia anunciat abans de la reunió a Madrid una "oposició frontal" de la Generalitat a l'amenaça de l'ens fiscalitzador sobre el patrimoni de dirigents independentistes i havia insistit que la Moncloa ha d'oferir "" a l'ofensiva del Tribunal de Comptes "en els propers dies". "El govern espanyol no pot mirar cap a una altra banda. És unaen un sistema democràtic", ha insistit la portaveu de l'executiu català,, en la roda de premsa del migdia. "Quan afecta Catalunya i l'independentisme, [el tribunal] actua sempre", Plaja, que ha definit l'amenaça sobre el patrimoni com una nova "pedra a la sabata" en el diàleg amb l'Estat. Aragonès ha refermat aquest missatge després de reunir-se amb Sánchez.Conscient de l'agror que genera en l'independentisme la causa del Tribunal de Comptes, el govern espanyol ha volgut posar el focus en l'i en les reclamacions fetes a Aragonès. Per exemple, la demanda que el president de la Generalitat participi enque es convocarà aquest mes de juliol, en què es debatrà sobre la gestió dels fons europeus. Al seu torn, Montero ha destacat que en les properes setmanes també es reactivarà, en què es fa un seguiment de les. La portaveu del govern espanyol ha subratllat que els presidents també han dedicat temps a debatre formes d'impuls a l'economia catalana.Al marge de les carpetes que interessaven a la delegació catalana -calendari i contingut de la taula de diàleg, gestió dels fons europeus i reactivació econòmica i social postpandèmia-, la Moncloa ha ofert elde l'Estat a la Generalitat per a laper als. Aquesta col·laboració, que Sánchez ja havia exhibit en contactes amb l'expresident Quim Torra, compta també amb l'aval de Foment del Treball , agent actiu en la reactivació de la candidatura.

