Qui ha de pagar què en la causa del Tribunal de Comptes contra l'independentisme?

Elha imposat aquest dimarts una fiança de fins a 5,4 milions d'euros a una quarantena d'alts càrrecs del Govern per l'acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017. L'òrgan fiscalitzador, que aquest matí ha citat els afectats per comunicar-los els imports, vol que l'expresidenti l'exconsellerpaguin 2,8 milions d'euros mentre que en reclama 1,9 a l'expresidenti a l'exvicepresidentPerò què volen dir totes aquestes xifres? Mas ha de pagar individualment? I Junqueras i Puigdemont, abonarancadascú? Doncs no. Les xifres individuals comunicades pel Tribunal de Comptes són laque s'han de repartir entre tots els afectats. Lai, per tant, tots els ex-alts càrrecs vinculats a una partida tenen l'obligació de fer-se'n càrrec. Així, si algun d'ells al·legués motius per no abonar la fiança, quedaria coberta per la resta.Per exemple, en la partida dees reclama un total de. A Puigdemont, Junqueras i Romeva se'ls reclamaindividualment, però el que acabin pagant finalment no té per què ser el que se'ls reclama, sinó que dependrà de laque tinguin fins a arribar al total.El Tribunal, en definitiva, es cobreix les espatlles per si algun dels implicats es declara. És per això que la suma de totes les fiances individuals supera l'import total de 5,4 milions d'euros que ha dictat l'òrgan fiscalitzador. Aquestes són les partides que el Tribunal de Comptes ha atribuït a cada

