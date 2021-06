Rosalía llueix un impressionant bolso-penis

Cada publicació a les xarxes socials deés un esdeveniment per als seus seguidors. La cantant de Sant Esteve Sesrovires és una màquina de generar interaccions i les últimes fotografies que ha penjat a Instagram en són una bona prova.Des d'un llit amb detalls daurats a la capçalera, Rosalía ha exhibitque ha deixat la xarxa en estat de xoc. La bossa en qüestió, també daurada, té un detall sorprenent: uns genitals molt visibles.El bolso forma part de la col·lecció Seduce Me dissenyada per la marca Ninamounah. Stef van Looverenen n'és l'autor. L'artista belga inclou a la col·lecció un bolso-vagina, ja que "el sexe ha de veure's com un accessori intercanviable i portàtil, una cosa amb la qual l'usuari pot jugar".

