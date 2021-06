El Govern acorda potenciar el respecte i la promoció dels drets LGTBI

Es reactiva el grup de treball sobre violència institucional contra les dones

Elha acordat aquest dimarts potenciar laque coordina i planifica lesde tots els departaments de la Generalitat amb l'objectiu de millorar la cooperació de l'acció transversal de les polítiques públiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.A través d'aquesta comissió, el Govern impulsa la planificació d'actuacions administratives en cada àmbit departamental. Aquest acord també suposa continuar oferint formació al personal funcionari delsper tal d'atendre de manera respectuosa i no discriminatòria les persones trans a l'hora d'exercir el dret aA més, s'acorda reforçar amb personal especialitzat els serveis que integren la, com una eina clau per desplegar polítiques transversals i per atendre les persones que poden patir, així com un servei central que lideri, coordini i homogeneïtzi les actuacions dels 110 SAI d'arreu del país.El Govern assumeix el compromís d'aprovar com més aviat millor el reglament sancionador de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'Igualtat de tracte i no discriminació, que actuarà com a, tot mantenint la prevalença i l'especificitat de la perspectiva LGTBI.Un altre dels acords de l'executiu és reactivar i reformular elde la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. L'objectiu és garantir el dret de les dones a viurei assegurar l'actuació amb diligència de tots els poders públics.Per això, s'establirà unaque millori la intervenció i la protecció, i que desenvolupi les mesures que garanteixin una reparació integral, previstes a la llei del dret de les dones a. En aquest sentit, el grup de treball vetllarà perquè ni les institucions públiques ni les lleis provoquin la violència contra les dones ni la sevaL'acord de l'executiu també preveu iniciar, en el termini més breu possible, l'avaluació diagnòstica integral sobre la victimització de les dones i les seves filles i fills, inclosos elsi també els processos judicials.

