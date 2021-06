Giró situa la «injustícia» del dèficit fiscal en 20.000 milions

El conseller d', Jaume Giró, ha explicat els objectius del seu departament a la comissió d'Economia i Finances del. Giró ha assenyalat quatre eixos: millorar la capacitat econòmica de la; impulsar el creixement del país; promoure una distribució justa i equilibrada de la riquesa, i desplegar una administració àgil i propera, al servei dels ciutadans i les empreses. La intervenció ha coincidit en el temps amb la reunió que mantenen aquesta tarda a la Moncloa el president de la Generalitat,, amb el president espanyol,Giró ha començat denunciant el, que és "una injustícia" de la qual el mateix govern espanyol n'és conscient, ha dit el conseller. Una prova n'és el fet que des del 2017 l'executiu central no en dona dades. Ha apuntat que les xifres del dèficit estaran entre els 18.000 i els. Ha assegurat que el dèficit suposa entre 2.400 euros i 2.600 euros per cada persona i any que viu a Catalunya. També ha assenyalat el dèficit d'infraestructures: el 2020 l'Estat va invertir 957 milions eni equipaments (125 euros per habitant), quan la mitjana espanyola és de 161,3 per habitant, d'un 28% més.s'ha referit als pressupostos, els fons europeus, l'i les mesures fiscals com a estris en mans del Govern. Sobre els comptes, ha considerat essencial centrar-se en els pressupostos de l'any vinent, que definiran com serà la Catalunya dels propers deu anys. Aquest dimarts, Giró ha signat l'ordre d'elaboració delsdel 2022. "Elés estret -ha dit-, 81 de cada 100 euros que ingressem procedeixen de transferències directes de l'Estat". Un marge que es pot reduir més si l'es redueix de l'1,1 al 0,6.El titular d'Economia ha insistit en l'oportunitat que suposen els pressupostos i ha anunciat la seva voluntat d'assolir unper elaborar-los. Ha assegurat que es basaran en una gestió de recursos prudent que garanteixin la sostenibilitat, ambl, i amb l'obtenció del màxim valor de cada euro.Ha detallat les línies mestres per aconseguir el creixement econòmic del país: reforçar el(la indústria representa el 19% del valor afegit brut de Catalunya i concentra el 22% del total de la indústria de l'Estat); fomentar la recerca i potenciar-la sobretot en els clústers científics i industrials, un àmbit en què les empreses catalanes van endarrera de les europees; la, la transició ecològica i la societat del coneixement.Després de definir, amb un punt d'ironia, lacom a "temps interessants", ha subratllat el patiment viscut per la societat catalana i la pèrdua de. Però ha qualificat com una "oportunitat" el context generat per la Covid.Sobre la política de distribució, Giró ha posat com a exemple l'acció duta a terme per la Generalitat contra la pandèmia ("hem prioritzat salvar les persones a salvar les empreses"). Lesi de suport a l'ocupació seran trets essencials de l'acció de govern. El conseller també s'ha referit a la necessitat d'agilització de les tasques administratives i s'ha proposat reduir de 36 a 30 dies el termini mitjà de pagament als proveïdors de la Generalitat.Sobre els("una mobilització sense precedents per part de la"), ha recordat la creació de la secretaria de Fons Econòmics i Afers Europeus, i els projectes pels que aposta la Generalitat, però ha admès que el govern de l'Estat encara no ha explicat com els vol gestionar. Com ja va fer davant el Cercle d'Economia , Giró ha tornat a reclamar que la Generalitat no acabi fent una tasca de simpledels fons.Sobre el paper que ha de jugar l'ICF, Giró s'ha proposat que esdevingui unai obri el seu perímetre d'acció, consolidant-se com a banca pública. Ha anunciat que l'ICF serà actiu en el suport alde protecció oficial en règim de lloguer. Com a quarta eina d'actuació ha esmentat la fiscalitat. Giró ha anunciat un esforç contra el frau fiscal,lai tècnics tributaris.Giró ha conclòs la seva intervenció fent una referència a "la persecució per part del Tribunal de Comptes" i ha esmentat els valors il·lustrats de la llibertat, la tolerància i la solidaritat, valors que "no passen pel seu millor moment". Ha recordat que el 1784, un diari alemany va llançar una pregunta als seus lectors, "Què és la?". Una de les respostes va ser la del filòsof, qui va va escriure que era la sortida de l'ésser humà de la seva minoria d'edat. Segons Kant, la minoria d'edat era la incapacitat de poder servir-se del propi enteniment sense el control de ningú altre. Una manera, potser, d'invocar la voluntat de Catalunya de trobar el seu propi camí de maduresa, sense tuteles.

