El govern espanyol veu el Mobile com «l'avantsala de la recuperació»

i confia a celebrar l'edició corresponent al 2022 en un escenari de plena normalitat. "Això és només l'assaig de què vindrà d'aquí a vuit mesos", ha subratllat la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial,, en una atenció als mitjans davant l'estand de l'executiu al congrés.Artigas també ha apuntat queen la manera de concebre les grans trobades empresarials i creu que el format híbrid –combinant la presencialitat i l'assistència 'online'- ha arribat "per quedar-se". "Segur que la Fira de Barcelona prendrà nota i innovarà de cara a la pròxima edició", ha afegit."Hem de fer front a la digitalització de les pimes i, sobretot, fer apostes de futur en l'emprenedoria i el talent digital", ha dit. En aquest sentit, ha recordat queper complir els objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.Artigas també ha explicat que es posaran en marxa noves ajudes per combatre la bretxa digital i per no quedar-se enrere en temes com la. De fet, l'executiu ha anunciat aquest matí una nova convocatòria de compra pública innovadora en ciberseguretat per 224 MEUR durant els pròxims tres anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor