La Moncloa evita valorar les fiances milionàries del Tribunal de Comptes

La portaveu del govern espanyol,, ha evitat valorar les fiances milionàries imposades aquest dimarts pel Tribunal de Comptes a una quarantena d'alts càrrecs delper l'de la Generalitat. Montero ha demanat "respecte" a la decisió, però ha exigit alque permeti la "" d'aquest òrgan fiscalitzador. Ara mateix, els populars bloquegen la renovació de diversos òrgans constitucionals, com ara elo el, que tenen mandats caducats des de fa temps.A criteri del govern espanyol, l'actitud deés "tremendament antidemocràtica". "Ha de complir amb lai procedeixi a la renovació del Tribunal de Comptes. No pot exigir el veto escudant-se en excuses", ha dit Montero. "Són resolucions que poden ser impugnades en la via judicial. Si algú entén que no s'han respectat els seus drets, poden recorrer per via judicial", ha dit Montero, que ha insistit en el "respecte" a les decisions que adopta aquest òrgan fiscalitzador. La portaveu ha insistit que el PP ha de permetre la renovació del tribunal.El ministre de Justícia,ha insistit en aquesta línia i ha dit que si el PP es creu la Constitució l'ha de complir i permetre la renovació dels òrgans constitucionals. "No hi ha alternativa. La llei es compleix i la seguretat jurídica és l'element bàsic de convivència", ha dit Campo, que ha retret als populars que no permeti que la "democràcia sigui fluïda i renovada". "No hi ha excuses per obstaculitzar i tancar les portes a la renovació", ha afirmat. La renovació, ha matisat la portaveu, no necessàriament implicaria canvis en les investigacions contra l'independentisme.Ladel Tribunal de Comptes, que imposa fiances que pugen fins als 5,4 milions d'euros, impacta de ple en la reunió de. Montero ha evitat avançar quin seran els punts que el president espanyol posarà sobre la taula, però s'ha mostrat convençuda que es faran "propostes sobre el dia a dia, l'economia i els elements que dinamitzen la vida a Catalunya". "Segur que serà una reunió interessant", ha dit. De nou, ha remarcat quesón "línies vermelles" que traspassen el "marc constitucional".Montero ha demanat deixar "treballar" lai permetre trobar "punts" que permetin avançar en termes de "". "Aquestes són les qüestions que promovem des del primer dia", ha afirmat, i ha instat al Govern a sumar-se a aquesta "concòrdia" i abandonar posicions que porten "frustració" als ciutadans. "Demano deixar treballar en un clima de normalitat i tranquil·litat per contrastar les diferents posicions. Si tenim actitud constructiva aconseguirem fer efectiva una mesa necessària per reconstruir la convivència a Catalunya", a reblat.La part catalana portarà, entre d'altres, el compliment de les demandes del, que implica la fi de la repressió contra l'independentisme. En la roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu del Govern,, ha anunciat que Aragonès reclamarà a Sánchez una "solució" per revertir aquesta ofensiva , econòmica, contra dirigents independentistes. Concretament, el president exigirà al president espanyol que la Moncloa actuï "en els propers dies" per acabar amb la pressió sobre el patrimoni dels dirigents independentistes. "El govern espanyol no pot mirar cap a una altra banda. És una anomalia en un sistema democràtic", ha insistit Plaja.El Tribunal de Comptes ha imposat una fiança de fins a 5,4 milions a una quarantena d'alts càrrecs del Govern per l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. L'òrgan fiscalitzador, que aquest matí ha citat els afectats per comunicar-los els imports, vol que l'expresidentpaguin 2,8 milions d'euros mentre que en reclama a l'expresidenti l'exvicepresident1,9 milions. Tot plegat correspon a despeses suposadament irregulars en el marc de la promoció del procés arreu del món.El més afectats en aquesta causa és l'exsecretari general del, que ha d'afrontar 3,6 milions d'euros. Pel que fa a l'exconseller, el tribunal li exigeix una fiança de 2,1 milions d'euros. Per al portaveu del govern de Mas,, la fiança puja fins als 2,9 milions d'euros, mentre que les interventoreshan de pagar 3,1 milions i 1,8 milions, respectivament.

