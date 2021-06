«Com si fos ahir»: final amb sorpreses i dates clau revelades

La quarta temporada deacabarà amb moltes. Elestà previst per al divendresi, tal com ha confirmat la directora de la ficció, Sònia Sánchez, en una entrevista al programa de Youtube, presentat per Jaume Borja i realitzat per Jordi Allepuz,Per tant, el del 16 de juliol, més enllà de ser l'últim, no tindrà res d'excepcional: ni el format ni la durada. Ha estat habitual, en altres ocasions, que TV3 munti algun esdeveniment especial pels season finale de les seves sèries. Això sí, la directora ha demanat que els espectadors no es "precipitin" perquèSánchez ha avançat que, tot i que hi hauràque es tancaran amb el final de la temporada, d'altres es mantindran. D'aquesta manera, els actors, actrius i la directora han anunciat també que la. Durant aquesta s'emetrà l'i, tot i que ara per ara no hi ha prevista una celebració especial, no la descarten.Recupera a continuació el dotzè programa de #fandecarpeta.

