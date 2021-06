El Barça començarà la pretemporada contra dos equips catalans

El Barça ja coneix els dos primers equips als que s'enfrontarà la pròxima. Tots dos seran catalans: primer el-el 21 de juliol- i, després, el-el 24 de juliol-.Els enfrontaments es disputaran a l'i s'emetran per Barça TV+, a l'espera que s'hi pugui afegir algun altre canal. Els horaris encara estan per determinar. L'altre duel d'estiu confirmat serà contra el, al Camp Nou, en un partit solidari contra l'ELA.D'aquesta manera, el Barça arrencarà la temporada d'aquí a unes tres setmanes. Això sí, la plantilla estarà força incompleta per l'absència dels internacionals que disputen l'i la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor