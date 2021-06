Un jove de 18 anys, el primer ingressat a l'UCI pel superbrot de Mallorca

Aïllats i criminalitzats

que ha afectat centenars de joves estudiants a tot l'Estat segueix augmentant.des de l'esclat dels casos que ha obligat a posar en quarantenade tot el territori. Els positius segueixen augmentant a un elevat ritme i les últimes xifres indiquen més de, la majoria d'ells per culpa dels viatges de final de curs que van coincidir durant els diesEls investigadors apunten que els principals contagis es van produir en el ferri on van coincidir-hi molts estudiants.El jove de 18 anys està ingressat a l'UCI des del dijous passat, encara que la informació s'ha fet pública aquest dimarts.que se sàpiga fins ara, des de l'esclat del superbrot. Ara per ara, hi ha 14 joves ingressats als hospitals però amb símptomes lleus i tots ells, segons les autoritats sanitàries, evolucionen de manera favorable.Ara per ara, les últimes xifres indiquen que hi ha 242 estudiants catalans afectats pels brots deEl més significatiu segueix sent el primer, amb 132 joves de Catalunya que s'han contagiat. Ahir mateix, la secretària de Salut Pública,, va informar que hi ha 1.200 contactes aïllats.Desenes de joves segueixen aïllats i tancats en diversos hotels de Mallorca, a l'espera de resultats de PCRs o que les autoritats sanitàries els permetin marxar a les seves comunitats corresponents.a través de missatges a les xarxes socials o a través dels seus pares, que critiquen la criminalització que han rebut els seus fills.En aquest sentit,va voler incidir en aquest tema i va defensar ahir que els joves han tingut un comportament "exemplar" durant la pandèmia, i que era "esperable" que al final de curs, en un context de relaxació per la vacunació hi hagués algun brot d'aquest tipus.En tot cas, Simón sí que va voler subratllar que el brot mallorquíper constatar que la millor defensa contra el virus és la vacuna, per la qual cosa va instar la població a seguir acudint a les cites dels vaccins amb el grau d'acceptació amb què ho està fent fins ara.

