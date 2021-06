15. Agatha Christie: Inocencia trágica (2018)

14. Forever (2018)

13. Mozart in the jungle (2014)

12. The Expanse (2015)

Un moment de la sèrie «La garrapata» Foto: Amazon Prime Video

11. La garrapata (2016)

10. Sneaky Pete (2017)

9. Puro Misisipi (2015)

8. El ferrocarril subterráneo (2021)

Ben Whishaw, en un moment de la sèrie «A Very English Scandal» Foto: Amazon Prime Video

7. A Very English Scandal (2018)

6. Bosch (2014)

5. Small Axe (2020)

Un dels moments d'«Undone» Foto: Amazon Prime Video

4. Undone (2019)

3. Invincible (2021)

2. Catastrophe (2015)

1. Fleabag (2016)

La plataforma d'lluita cos a cos pel lideratge del mercat de les plataformes de contingut en streaming amb Netflix. El servei que ofereixaglutina una immensa varietat de gèneres, estils i temàtiques que superen, amb escreix, les de Netflix encara que aquesta sigui la líder mundial.Un dels indicadors principals per afirmar el domini d'Amazon en l'apartat qualitatiu és el de la crítica professional, recopilada a través del portal especialitzat. El mitjà aglutina la majoria de crítiques, opinions i reviews sobre les pel·lícules i les sèries i estableix una mitjana, un indicador, que determina si el producte és bo o no. A partir de les seves etiquetes,Minisèrie de 3 episodis que adapta una de les novel·les més famoses de l'autora britànica d'assassinats i gènere policíac. És una de les poques on no apareix el famós detectiu creat per l'autora, Hércules Poirot.Minisèrie de 8 episodis que analitza la vida en parella d'un home i una dona que, a partir d'un fet inesperat, els hi canviarà per complet tota la perspectiva de la seva relació i d'allò que els envolta. Una àcida comèdia sobre la monotonia de les relacions monògames i de la construcció social de l'amor romàntic.La primera comèdia en format sèrie que va produir Amazon en la seva aventura audiovisual. Una esbojarrada producció que segueix la vida d'un oboista que entra a formar part de l'Orquesta Simfònica de Nova York, on es trobarà de pet amb un director excèntric, interpretat per Gael Garcia Bernal.Sèrie que barreja els gèneres de la ciència-ficció i les trames policíaques. Situa l'espectador en un univers en expansió on els humans ja han colonitzat diversos planetes. En aquest escenari, un detectiu haurà de trobar una jove que ha desaparegut.Surrealista sèrie paròdica sobre superherois que se centra en un home que té els superpoders... d'una paparra. És tota una comèdia per a persones sense estereotips ni cap mena de prejudici.Creada conjuntament per David Shore -responsable de House- i Bryan Cranston -el Walter White de Breaking Bad-, aquesta sèrie de tres temporades és un drama criminal protagonitzat per un Giovanni Ribisi en estat de gràcia.Comèdia dramàtica que va passar completament desapercebuda pel nostre país, per una causa evident: és gairebé una sèrie autobiogràfica de la còmica Tig Notaro, molt desconeguda a Catalunya i a Europa. Les crítiques, però, la situen als núvols.Una de les majors sorpreses d'aquesta temporada. La nova sèrie de Barry Jenkins, un dels millors nous directors de cinema de Hollywood, segueix la línia de la creació per a HBO de Jordan Peele en barrejar els gèneres de la fantasia amb la temàtica de l'esclavatge dels afroamericans.Minisèrie de tres episodis que explica la història real d'un dels escàndols sexuals i polítics més polèmics de la història del Regne Unit: la relació entre el cap del Partit Liberal, Jeremy Thorpe, i el seu amant Norman Scott. Se situa a la dècada dels anys 60, poc després de la despenalització de l'homosexualitat al país.Una de les primeres grans sèries d'Amazon, que explica la vida professional i personal de Harry Bosch, un detectiu d'homicidis de la policia de Los Angeles que treballa per resoldre un assassinat d'un jove de 13 anys d'edat.Antologia sense precedents creada pel gran director de cinema Steve McQueen -creador d'obres com 12 Years of Slave- que aborda les lluites pels drets civils dels negres al Regne Unit. Cinc episodis, gairebé films, independents entre ells.Una de les meravelles de l'animació per adults més original del món audiovisual de l'última dècada. Rosa Salazar i Bob Odenkirk protagonitzen aquest experiment que balla entre la fantasia, la ciència-ficció, el drama familiar i la comèdia negra.Basada en els còmics de Robert Kirkman, la sèrie s'ha consolidat com una revelació de la temporada, tant per les polèmiques que arrossega el show com per la seva interessant trama. Explica com un jove de 17 anys hereta els superpoders del seu pare però ha de complir les seves expectatives.Comèdia molt estimada pel públic i la crítica nord-americana que se centra en la relació entre un home de negocis dels EUA amb una dona londinenca. En el que hauria estat una relació totalment esporàdica, es converteix en un problema: hi ha un embaràs pel mig.La millor comèdia original dels últims temps. En un exercici de guió, direcció i posada en escena, Phoebe Waller-Bridge encapçala aquesta magistral sèrie sobre la vida d'una jove londinenca de 30 anys. La quotidianitat convertida en un hilarant relat, la seva particular visió del món que l'envolta, els seus problemes familiars i els dubtes sobre l'amor són diversos dels ingredients d'una història que balla entre l'humor i una profunda tristesa existencial que representa una generació immensa de dones.

