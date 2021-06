Gorka Knörr, nou delegat del Govern davant la Unió Europea

Elha acordat aquest matí nous nomenaments. El més destacat és el de(Tarragona, 1950), que serà delegat de l'executiu davant la. Knörr va ser nomenat el 2019 delegat del Govern a, i prèviament havia estat director de l'(ICEC). El nou delegat a la UE ja té experiència a Brussel·les, on va ser eurodiputat entre 1999 i 2001 per la llista del, entre altres. Com a eurodiputat va fundar el, i va ser vicepresident d'Entre 1999 i 2003 va ser secretari d', i el 2011 va entrar com a diputat al parlament basc, on va ser vicepresident primer. L'any 2008, Knörr va seren la causa contra la mesa del Parlament basc, però va guanyar el recurs alel 13 de juny del 2017. Knörr substitueix en el càrrec a Meritxell Serret, que va deixar la representació del Govern davant de la Unió Europea quan va tornar de l'exili.L'executiu liderat pel presidenttambé ha nomenatnou secretari d', càrrec que depèn del Departament de. Sala ja va ser secretari d'Habitatge entre 2011 i 2018. Prèviament havia estat regidor a Tarragona, president del Consell Comarcal del Tarragonès i diputat al Parlament per CiU.El consell executiu també ha aprovat el nomenament decom a nou secretari de política lingüística, ​com a nova directora general de Transports i Mobilitat, decom a nova directora de l'Institut de Seguretat Pública, decom a nou director general d'Afers Penitenciaris, i decom a directora de Serveis del Departament de Recerca i Universitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor