Unaha mort adesprés de quedar atrapada en unatombada. Fa unes setmanes,està portant a terme tasques de desmantellament de torres a la zona del Lluçanès i posant-ne de noves. A la torre on va quedar atrapat l'animal s'havia de muntar el passat 23 de juny, segons Endesa, però es va haver de posposar per pluja. Està previst que la muntin de cara la setmana vinent.En declaracions a, el ramadersuposa que la vaca devia quedar atrapada el cap de setmana. Explica que els responsables que desmantellaven "van marxar sense senyalitzar ni precintar la torre". "La vaca va fer el xafarder i va quedar atrapada", afegeix.L'ha estat parlar amb la companyia. Porta unes 24 contactant-hi sense èxit.ha pogut parlar amb Endesa que ja n'està al corrent i hi ha enviat tècnics perquè treguin l'animal. La companyia remarca que "mai" s'havia trobat amb un cas com aquest. L'empresa també apunta que el muntatge d'aquestes torres són laboriosos i per això el procés és lent.Pladevall explica que no pot treure l'animal perquè després de morir i amb la calor s'ha anat inflant, i el cos ha quedat encaixat a l'estructura. "Desmuntaria la torre però encara em multaran", lamenta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor