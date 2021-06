Mas denuncia que l'Estat pretén «la mort política i civil» dels líders del procés

L'expresident de la Generalitat,, ha criticat aquest dimarts que eli la justícia espanyola pretenguin ladels líders del procés català. Tot i això, ha advertit que es "reafirma" en les seves "idees i conviccions", que "mai podran matar". L'òrgan fiscalitzador ha dictat avui fiances que arriben fins a un total de 5,4 milions d'euros per l'acció exterior de la Generalitat de 2011 a 2017. Mas haurà d'abonar, juntament amb una quarantena d'exalts càrrecs del Govern, un import de 2,8 milions d'euros.En una roda de premsa des del, Mas ha acusat la judicatura espanyola de perseguir persones per "defensar unes determinades idees". Això, segons Mas, s'aconsegueix no només utilitzant eli el Tribunal de Comptes, sinó també fent und'aquests òrgans: "Es distorsiona el marc legal per", ha criticat.Mas, en la seva intervenció, ha denunciat la "" pel fet d'haver d'abonar les fiances en primer lloc, i després ser jutjats. "Et fan pagar sense haver-se demostrat que ets culpable", ha afirmat. Tot i la situació, l'expresident ha recordat que. Així, s'ha reafirmat en "defensar el dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur amb l'objectiu d'assolir la llibertat".L'expresident també ha volgut recordar als tribunals espanyols que diferents organitzacions internacionals, entre elles el Consell d'Europa , s'han pronunciat en contra de la repressió contra el moviment independentista. A més, també ha fet referència a les justícies de diversos països europeus que han trasbalsat les decisions espanyoles, com per exemple, en lesPer últim, Mas ha valorat les paraules del president espanyol,, que ha afirmat que es poden presentar recursos a la decisió del Tribunal de Comptes. "Gràcies per avisar, però no serveix de res", ha respost irònicament. De fet, l'expresident ja ha explicat que van presentar recurs per les exigències econòmiques d'haver organitzat la, però que dos anys després, encara no hi ha hagut resposta. Mas també emplaça a Sánchez a promulgar canvis per aturar les demandes de l'òrgan legislador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor