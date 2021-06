Investigadors catalans descobreixen un mètode per frenar una proteïna que dona pas al Parkinson

Un equip d'investigadors de lai la Universitat de Saragossa (UniZar) han identificat una molècula que bloqueja les formes tòxiques de la proteïna que dona pas a la malaltia del Parkinson. Es tracta d'un pèptid humà present al cervell que bloqueja els agregats d'alfa-sinucleïna implicats en la malaltia i que evita la seva neurotoxicidad., suggereix que pot ser un mecanisme natural de l'organisme per combatre l'agregació. Els dos centres universitaris apunten en un comunicat que la troballa pot ajudar a desenvolupar noves estratègies terapèutiques i de diagnòstic per a la malaltia de Parkinson, així com altres sinucleïnopaties.