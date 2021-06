Sexe en pandèmia: quants n'han tingut més i quants menys?

Lligar amb aplicacions

Els joves no creuen en la mitja taronja

Internet fan que les persones s'aïllin més

La vida sexual de la ciutadania no ha canviat massa durant la pandèmia. Segons l''Enquesta sobreen temps de pandèmia de la', del(CIS), només un 15,3% dels enquestats arreu de l'Estat considera que la seva vida sexual en general, més que el 6,3% que assegura que ha millorat, però en tot cas un 72,9% afirma que segueix igual.Pel que fa a larelacions sexuals, un 68,4% coincideix en què aquesta no ha variat, mentre que un 16% afirma que s'ha reduït, el doble del 8% dels que l'han incrementat. Elde tenir-ne es manté igualment estable per a un 77,5% dels enquestats. Un 7,8%, però, té ara més ganes i un 8,6%, menys.Les respostes varien força per l'edat, especialment entre la. Un 19,5% dels enquestats d'entre 18 i 24 anys tenen ara més sexe i un 26,4% en tenen ara menys. La quantitat, però, no ho és tot, ja que la vida sexual només ha millorat pel 12,3% de joves d'aquesta franja i ha empitjorat pel 30,9%. Pel que fa a la franja d'entre 25 i 34 anys, un 9,9% ha millorat la vida sexual i un 11,8% ha incrementat la quantitat de sexe, mentre que el 20,6% ha empitjorat la vida sexual i el 22% n'ha reduït la freqüència.El CIS també pregunta en relació a l'durant el confinament estricte d'entre març i juny de 2020. Un 16,4% admet que va usar joguines, amb força paritat de gènere (16,5% les dones i 16,1% els homes), mentre que un 18,6% va accedir a webs sexuals, aquest cop sí amb grans diferències entre sexes (28,4% els homes i 9,4% les dones). També hi ha xifres molt diferents per edats, amb més del 35% de joves menors de 35 que van usar joguines sexuals i fins a un 50,9% que van accedir a webs sexuals pel que fa a la franja d'entre 18 i 24 anys.Les respostes també varien molt entre franges d'edat quan es pregunta per l'. Només el 8,9% d'enquestats admet que les fa servir per lligar amb major o menor freqüència, però el percentatge creix fins al 44,1% en la franja de 18 a 24 anys i fins al 17,5% en la d'entre 25 i 34 anys. Igualment, només un 6,4% intercanvia (molt o poc) fotografies eròtiques i sexuals, fet compartit per un 24,1% dels adults menors de 25 anys i el 14% dels d'entre 25 i 34 anys.Ocorre el mateix també pel que fa a l'accés a webs sexuals. Un 20,2% afirma que les visita en solitari (34,8% d'homes i 6,4% de dones), percentatge que creix fins al 50,9% de menors de 25 anys i el 40,2% dels d'entre 25 i 34 anys. En parella només hi entren un 7,8%, especialment en la franja d'entre 25 i 34 anys (17,6%). Igualment, un 14,6% d'enquestats usa les xarxes socials per, malgrat que això ho fa ja un 49,5% dels menors de 25 anys.Aquesta enquesta aborda igualment la concepció de l'amor i el sexe. Un 54,8% està d'acord o molt d'acord conforme una relació amorosa veritable hauria de(cau al 48,5% en les dones i al 44,5% en la franja d'entre 25 i 34 anys). Un 32,3% afirma també que es pot estar enamorat de diverses persones a la vegada i un 60,9% ho rebutja.La vinculació entre amor i fidelitat és molt forta entre totes les franges d'edat, així com un 59,1% afirma que l'"amor veritable ho pot tot" (per sota del 50% en el cas dels menors de 35 anys). La idea d'unaper a cada persona també és majoritària, amb un 53,2% que hi està d'acord o molt d'acord i un rebuig de tan sols el 38,1%. El desacord amb aquesta concepció, però, és superior en les franges menors de 35 anys.Igualment, una clara majoria del 66,2% d'enquestats admet que es poden tenir relacions sexuals amb algú sense estimar-lo, només amb un rebuig entre els majors de 64 anys (desacord del 53,8%). Igualment, un ampli 68,4% accepta que es pot estar enamorat d'algú i, al mateix temps, sentir, especialment entre la gent jove i amb més divisió entre la ciutadania en edat de jubilació.En relació a l'ús de les xarxes socials, hi ha un ampli consens intergeneracional conforme l'ús d'internetamb què es conviu (acord del 70,3%) i conforme les noves tecnologies provoquen que les persones s'aïllin més (acord del 78,6%), però també un 83,4% afirma que aquestes noves tecnologies els han apropat a familiars amb qui no conviuen. Escassament un 50,3% afirma que la pandèmia ha fet mési un 41,7% ho nega.

