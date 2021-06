L'acusació particular també demana ara tres anys de presó per als membres del Sindicat de Llogaters

Els tres membres delque van anar aaquest dilluns ha vist com l'acusació particular ha apujat dels 21 mesos als tres anys, igualant així la petició de pena de la Fiscalia. Els acusats són Alpha Mikeliunas i Fran Ortega, a qui se'ls imputen delictes d'amenaces, coaccions i violació de domicili jurídic per la protesta contra el seu desnonament, i també el portaveu del sindicatTots tres van participar en la protesta en un centre d'estètica propietat de la mateixa família que els llogava el pis. Els llogaters volien renovar el contracte però alhora demanaven que la propietat arreglés importants desperfectes. En no trobar resposta,, com sol fer en altres ocasions.Les acusacions asseguren que l'activitat al centre es va haver d'aturar i que els activistes, entre 30 i 50, van ocupar la planta baixa del centre amb crits, càntics, xiulets i pancartes, com sol ser habitual. Amb un megàfon, a més,i van amenaçar amb quedar-se a l'establiment fins que els signessin un contracte de lloguer social.En el judici han declarat diversos treballadors i membres del sindicat que han explicat fets similars tot i que des de. També han declarat un periodista que va presenciar els fets i l'exdiputat de la CUP Vidal Aragonès, que va assistir a la protesta. Tots dos han dit que la mobilització va ser pacífica i que no hi va haver cap incident rellevant per part de cap dels tres acusats.La parella d'inquilins afectada ha afirmat que durant els anys que viuen a l'immoble, des del 2010,. "Hem begut aigua amb plom durant més de sis anys, hem tingut canonades d'amiant trencades escopint aigües fecals, plagues de termites i rates", ha exposat Mikeliunas. Quan la parella va decidir reclamar al propietari del pis que resolgués els problemes de l'habitatge, aquest va decidir no renovar-los el contracte de lloguer al·legant que havien causat problemes amb altres veïns i que el pis havia de ser habitat per un membre de la família propietària. Des d'aleshores, els inquilins han seguit vivint allà pagant a través de burofax.Paral·lelament a la protesta, els afectats, juntament amb sis famílies del mateix bloc, van interposar dues denúncies per assetjament immobiliari, i la parella, a títol individual, una demanda per danys i perjudicis, el judici de la qual se celebrarà a la tardor. En resposta a les denúncies,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor