No, una «bufetada a temps» als nens no funciona: és violència i un estudi ho demostra

a una persona durant la seva infància "podria haver corregit el seu temperament o conducta". Res més allunyat de la realitat. Un equip internacional d'investigadors, amb el lideratge de la Universitat de Texas, ha analitzat 69 estudis científics per unificar una conclusió: pegar els nens no és eficaç per corregir conductes, és una expressió degradant de violència i cal prohibir-ho arreu del planeta, com ja ho han fet una seixantena d'estats.Les dades són esfereïdores:per intentar corregir-los, educar-los o per forçar resultats positius. Els investigadors han certificat que els cops, els assots, les bufetades o altres agressions provoquen un empitjorament del caràcter i la conducta de l'infant, que arrossegarà pitjors resultats de conducta amb el temps. Per això mateix recomanen prohibir-ho, com han fet ja 62 països arreu del món."No hi ha cap prova que el càstig físic sigui bo per als nens", ha explicat l'autora principal de l'estudi,, professora de la Universitat de Texas i especialista en investigació sobre infants i família. "Totes les proves indiquen que el càstig físic és perjudicial per al desenvolupament i el benestar dels nens", sentència de manera categòrica.perquè creuen que fent-ho milloraran el seu comportament", assenyala Gershoff. "Per desgràcia per als pares que peguen, la nostra investigació ha certificat amb proves clares i contundents que el càstig físic no millora el comportament dels nens i, per contra, l'empitjora".permetia la possibilitat que els pares "corregissin" de manera "moderada" els seus fills a través de càstigs, com una bufetada. Donades les circumstàncies, les sentències sobre agressions a infants van ser molt dispars però fa 14 anys que, gràcies al, es va eliminar aquesta figura del codi. Pegar els nens i les nenes amb la intenció de corregir-los pot ser constitutiu d'un delicte d'agressions i maltractaments.Desenes de sentències a tot l'Estat confirmen el nou canvi que es va produir fa una dècada i mitja, una modificació de la conducta -i de com entendre el fet de no educar els fills a través d'agressions- amb una dificultat d'adaptació a nivell social. Tot i això, la declaració del Comitè dels Drets del Nen és molt clara, en la seva declaració el 2006: "Cal que en la seva legislació civil o penal consti la prohibició explícita dels càstigs corporals i d'altres formes de càstig cruels o degradants per tal que quedi absolutament clar que és tan il·legal colpejar, "bufetejar" o "colpejar" un nen com ho és donar aquest tracte a un adult, i que el dret penal sobre l'agressió s'aplica per igual a aquesta violència, independentment que se la denomini "disciplina" o un "correctiu" raonable".

