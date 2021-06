«Em vaig preparar la selectivitat fent proves de les PAU des de l'any 2012»

Set estudiants de Catalunya dels gairebé 40.000 que durant quatre dies es van sotmetre als diferents exàmens de la selectivitat -el segon any que s'organitza en pandèmia- han tret. Una d'aquestes és alumna dede Sabadell,(Sabadell, 2003).Unes notes que ja va veure que anirien bé, quan "vaig començar a rebre missatges estant de viatge de fi de curs a Menorca", perquè podia. Solà porta una mica més dels 15 minuts de fama i entre tanta atenció mediàtica i respondre missatges de WhatsApp, explica acom ha viscut aquesta intensa jornada i el que farà a partir de setembre:- Sincerament, sabia que anava a treure, però no m'ho esperava, perquè veient les correccions ja em vaig fer una idea. Segons els meus càlculs, en base això, estimava que superar més d'un 8,5, però tan bona nota no m'ho hagués imaginat. Estic molt contenta!- Doncs, he treta tot, excepte a llengua castellana que la nota ha estat un 9,5 i em puc imaginar el perquè no ho he completat... Sé que tenia una cosa malament, perquè vaig em confondre entre latente y latiente, potser també alguna falta que hauré fet a l'examen i que m'ha penalitzat.- Doncs, he fet un molt bon batxillerat, m'ha quedat un 10 de mitjana i volia que em sortís bé lai me la vaig preparar amb antelació, vaig començar a estudiar tres setmanes abans. També vaig fer molts exàmens, sobretot per preparar-me les. Diria que vaig fer totes les. Realment, m'ho vaig preparar molt!- M'ha servit, perquè necessito bona nota per al grau que vull fer,, i això em va servir d'aprenentatge, m'apuntava els errors per no cometre'ls novament i, de mica en mica, anava millorant i obtenia una puntuació superior.- Sabia que volia fer alguna cosa relacionada amb les matemàtiques, però el grau era molt teòric i no m'hi veia. Vaig anar a les jornades de portes obertes de moltes enginyeries, perquè al temari hi ha més pràctica i això ja m'agrada més, també vaig parlar amb alumnes i professors i em vaig decantar per aquest ensenyament. I això va ser poc abans de la, unes dues setmanes abans d'escollir les assignatures a les quals m'examinaria.- ... Sí, és cert que és un grau amb molta presència de nois. De fet, ho vaig parlar amb un professor de la UPC, que em va dir que la majoria ho eren, però, d'altra banda, em va comentar que amb els pocs anys que porten, de mica en mica, la cosa està canviant i van sumant-se més noies. De totes maneres, ho escullo perquè m'agrada, independentment sigui un ensenyament amb major o menor presència de noies o nois. M'és igual.Sí, ara a descansar. Aniré unes setmanes a Anglaterra amb una família i després em quedaré per aquí i quedaré amb els amics. A gaudir de l’estiu, abans de començar la universitat, que la veritat ara mateix no en tinc ni idea quan és.

