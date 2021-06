Grècia pagarà 150 euros als joves que es vacunin contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

ha activat una campanya perquè elsdel país decideixin a, segons ha explicat Rac1. Elsque s'entregaran envàlids per a hotels, entrades de cinema, bitllets d'avió, accessos a concerts o llibreries.Amb aquesta mesura, el govern grec vol aconseguir que els ciutadans d'entre 18 i 25 anys rebin, com a mínim,Es tracta de la "", una iniciativa que, dos dels més afectats per la pandèmia.Els joves que vulguin obtenir la targetai, l'endemà, demanar-la en un web que habilitarà l'administració. Estarà disponible ai servirà, segons el govern, perper la paciència durant la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor