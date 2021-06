Una empresa de Rubí presenta una revolucionària gorra quirúrgica al Mobile

, l'empresa que fabricade Rubí i que va ser una de les principals protagonistes a la ciutat durant la, va presentar ahir en el marc deluna mascareta que han anomenat RobinCam. Es tracta d'una mascareta que incorpora una càmera al frontal perquè els metges puguin gravar les intervencions que practiquen.Es tracta d'una creació conjunta amb el, patentada amb- que permet, per exemple, activar el mecanisme de gravació només passant la mà per davant, sense tocar-lo - i materials nous, que també permetamb llocs remots per tal d'establir diagnòstics i aplicar tècniques quirúrgiques en directe.Es tracta, doncs, d'un producte ", que permet i facilita la tasca del cirurgià a l'hora de gravar i registrar les seves cirurgies amb un element de quiròfan", com és la gorra, tal com assenyala, CEO de l'empresa.Amb aquest nou sistema es podrà "gravar, emmagatzemar i compartir" contingut, i en el futur incorporarà més funcionalitats que permetran l'accés al coneixement i a la formació mèdica de manera més assequible.

La mascareta de Robin Hat que es va repartir als majors de 65 anys durant el confinament. Foto: Ajuntament de Rubí

Mascaretes gratuïtes

Aquest producte és fruit d'unde sis anys que "ens han permès descobrir materials i procediments avançats per aplicar al disseny", i que compleix amb els requisits de comoditat, utilitat, seguretat i facilitat d'ús, afegeix Garrigo.Pel que fa a Eurecat, el centre tecnològic que ha fet el desenvolupament del hardware i l'electrònica, el desenvolupament de la RobinCam és "un exemple que es pot arribar molt lluny en matèria d'innovació en productes quan s'uneixen tecnologia, creativitat i visió empresarial", segons declara la directora de lacontinua evolucionant després de tenir un paper molt rellevant i especial durant els mesos més durs de la pandèmia, el març de l'any passat. L'empresa dedicada a fabricar gorres quirúrgiques va decidir, just després de l'estat d'alarma, canviar la seva línia de producció i començar a fabricarper repartir-les de manera gratuïta al personal sanitari que les necessités . Aquesta iniciativa va aconseguir tot un allau de col·laboracions , tant de Rubí com de fora de la ciutat.Des d'aleshores, Robin Hat ha estat el proveïdor de mascaretes per a l'- que es van repartir a infants i a majors de 65 anys , i també a les escoles i instituts a principis de curs - i va ser una de les grans protagonistes de la campanya "

