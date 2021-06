Alerta per robatoris amb el «mètode de les monedes»

Un dels lladres. Quan aquesta els presta atenció, un còmplice apareix per l'altra banda i li agafa les pertinences de dins del vehicle. És el conegut com a, i segons ha pogut conèixer. En el seu cas va tenir lloc el passat divendres a l'. Explica que un home li va dir que li havien caigut diners quan ja es trobava dins del seu vehicle.. Tot seguit van arrencar a córrer iA banda, apunta que després de presentar-se a la Policia Municipal per a denunciar els fets, li van assegurar que "era molt habitual i que passava gairebé cada dia". Per això, demana "posar-hi una solució" per no posar en perill la salut i les pertinences de les potencials víctimes.

