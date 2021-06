Albert Royo pregunta «què té d'il·legal explicar Catalunya al món»

Què té d'il·legal promoure Catalunya al món? què té d'il·lagal explicar Catalunya (en tota la seva diversitat) al món? què té d'il·legal fer diplomàcia pública des de Catalunya? Això és el que va fer Diplocat de 2013 a 2017. On queda l'autonomia de Catalunya?? 📢 — Albert Royo (@AlbertRoyo5) June 28, 2021

L'exsecretari general del Diplocat,, ha defensat aquest dilluns la legalitat del consorci que va comandar. En un fil de tuits s'ha preguntat "què té d'il·legal explicar Catalunya en tota la diversitat al món" i "on queda l'autonomia de Catalunya" per, entre els quals ell, per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017.Royo ha defensat quei va organitzar "desenes de debats sobre Catalunya en universitats i think tanks d'arreu d'Europa".L'exsecretari general del Diplocat també ha qüestionat si és il·legal "organitzar visites de bones pràctiques amb alcaldes i decisors polítics catalans a diversos països europeus". "No tenim dret a aprendre dels millors i a compartir les nostres bones pràctiques?", s'ha preguntat.

