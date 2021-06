Víctimes d'agressions LGTBIfòbiques animen a denunciar: «És dur, però és l'única manera de conscienciar»

👉🏻 Comença la presentació de "l’Estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya 2020" amb el president de l’ @OCL_H, @eugenirodriguez, en @carrer_cristian i la jurista Bárbara Monllor.



‼️ Aquest 2020 s’ha produït un increment d’un 18,1% en el nombre d’incidències registrades. pic.twitter.com/A5PeEuKDsN — Observatori contra l'homofòbia (@OCL_H) June 21, 2021

Aquesta tarda hem estat a la manifestació de l'orgull de Barcelona defensant un orgull de classe, revolucionari i anticapitalista!✊🏾🏳️‍🌈#pride🌈 #orgull2021 pic.twitter.com/5hSPhoGTSz — Lliures i Combatives (@LliuresiCombat) June 26, 2021

Els agressors són cada vegada més joves

🔴RECORDA | Si has patit qualsevol situació discriminatòria per motius d'orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, pots comptar amb nosaltres.



➡️Denúncia online:https://t.co/VWIgYHPaPk — Observatori contra l'homofòbia (@OCL_H) June 28, 2021

"Per denunciar s'ha de ser molt valent/a, és un procés molt dur"

Imatge d'un dels testimonis.

Segons l'Observatori contra l'Homofòbia, des que va començar l'any hi ha hagut 94 atacs LGTBI-fòbics a Catalunya, més d'una quinzena només durant aquest juny. Per això, reivindiquen més recursos per protegir l'autodeterminació de gènere i la llibertat sexual de totes les persones.Avui és dia de mobilitzacions del moviment LGTBI a diferents punts de Catalunya, coincidint amb el Dia de l'Orgull, una data marcadaels últims mesos. Una dada que preocupa, és que cada vegada són més joves.L'Observatori ha explicat que el nombre d'agressions s'ha mantingut respecte a l'any passat i ha alertat que molts dels agressors són joves d'entre 16 i 18 anys. Eugeni Rodríguez, president de l'entitat, ha manifestat la necessitat de crear un títol específic per sancionar la LGTBIfòbia i establir protocols que "acompanyin la víctima des de l'inici".Fa uns dies es va presentar la memòria d'agressions que s'han comès a Catalunya durant tot el 2020. Del total de 189 incidències a Catalunya, 133 es van registrar a la província de Barcelona, 7 a la de Girona, 6 a la de Tarragona i dues a la de Lleida. Les 37 restants van ser no presencials, és a dir, fetes de manera virtual.També s'explica que el context presencial en el qual es produeixen els actes discriminatoris i agressions és principalment l'espai públic i el tram d'edat que més casos registra va dels 26 als 35 anys. En global, el nombre d'incidències registrades creix un 18,1%. Del total de 189 incidències a Catalunya, 133 es van registrar a la província de Barcelona, 7 a la de Girona, 6 a la de Tarragona i dues a la de Lleida. Les 37 restants van ser no presencials, és a dir, fetes de manera virtual.De les 133 incidències que es van produir a la demarcació de Barcelona, 77 van ser a Barcelona ciutat. El col·lectiu que més casos ha registrat és el d'homes gais, tot i que l'OCH admet que possiblement hi ha altres identitats LGTBI que també pateixen i són casos que no els arriben.Enés una d'aquestes persones que ha patit una agressió LGTBfòbica. "Estàvem amb el meu company en el lavabo d'una discoteca de Barcelona, dues persones del mateix sexe maquillades, i van rebentar la porta", relata. La porta va caure sobre el nas del company d'en Fredy i "tot va quedar ple de sang". A més, els van agafar "com sacs de patates" i els van treure fora de la discoteca "sense cap mena de mirament".En Fredy considera que caldria més educació en general, tant del personal dels locals i les institucions, com de la població en general, ja que "en treure'ns de la discoteca, vam rebre comentaris i atacs, i ningú de la cua s'hi va interposar". Una vegada fora, en Fredy i el seu company van demanar el full de reclamació del local, van anar d'urgències a l'Hospital del Mar i posteriorment van interposar una denúncia a la policia.Ara mateix, però, el cas "està mort". Després que els dos declaressin al jutjat, i també els agents de seguretat, els van comunicar que havien perdut el cas. "Sabem que no era la primera vegada que s'havia denunciat aquest local".Sobretot perquè així hi ha conscienciació, i un mateix queda tranquil. A més, considera que és important que els agressors passin pel tràngol del judici per veure que els seus actes tenen conseqüències, "encara que després se'n vagin de roses".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor