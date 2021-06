«Antidisturbios» es queda sense 2a temporada i sense abordar l'1-O

es quedarà només amb una primera temporada i no tindrà cap mena de continuació.han decidit desfer qualsevol mena d'expectativa sobre el rodatge d'una segona temporada que, de manera inevitable, hauria d'haver abordat les durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El final de l'últim episodi de la sèrie creada peres veu bona part dels agents protagonistes enfilant cap al vaixell del Piolín que va transportar policies a Catalunya en el marc de l'operació que pretenia desfer el referèndum.Polèmica des de la seva estrena i molt aplaudida per la crítica, Antidisturbios va ser un exercici de ficció sense precedents en la història de la televisió espanyola. Tot i això, gràcies al seu final relativament obert, les expectatives del públic era poder veure una segona part. Segons El Confidencial Digital, però, citant fonts de la companyia de telecomunicacions, la decisió ha estat més política que creativa.hauria pres la decisió de no empantanegar-se en un tema tan sensible,A més a més, Sorogoyen i Peña ja treballen en un altre projecte televisiu que portarà cua: una nova sèrie sobre. És també un projecte que portarà el segell de Movistar i està previst que es comeni a rodar a partir del 2022. Una coartada perfecte per deixar aparcada, per sempre, la sèrie sobre els antiavalots de la policia nacional espanyola.Sorogoyen considerava que la sèrie està estrictament "enganxada a la realitat i a l'època en què vivim, però no jutja, no alimenta estereotips, no caricaturitza cap col·lectiu ni es posiciona políticament". La sèrie va ser rodada en més de 100 localitzacions naturals, més de 200 sets i fins i tot va emprar un furgó policial condicionat. Això, però, es quedarà sense reproduir les imatges de les càrregues brutals durant l'1 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor