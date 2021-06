La incidència, per regions sanitàries

Altres notícies que et poden interessar

Després de la calma, sembla que arriba certa tempesta. La situació d'estabilitat plena de fa una setmana ha derivat en un, especialment pel que fa als. Uns increments segurament causats pel relaxament de les mesures i la presència cada cop més estesa de la, els quals afecten en diferent mesura arreu del país. De fet, més d'un terç de positius (el 35,6%) s'han detectat l'última setmana a, on viu tan sols el 21,4% de la població.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 18 i el 24 de juny. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Sigui com sigui, elha crescut en una sola setmana dels 88 als 124 punts, de nou clarament en risc alt, mentre que el torna a superar el 5%, el límit recomanat per l'Organització Mundial de la Salut per tenir controlada la pandèmia. Els contagis ocorren sobretot entre la, la qual està molt poc vacunada (la mitjana d'edat dels contagis és inferior als 30 anys), i això provoca que els casos siguin sobretot poc greus. Ara hi ha 461totals per Covid, 12 menys que fa una setmana, mentre que a lesn'hi ha 131, 18 menys. Per primer cop des de l'arribada de la pandèmia, a més, hi ha hagut, en els darrers set dies consolidats.L'empitjorament dels contagis, malgrat no haver impactat de la mateixa manera a tot el país, ha comportat canvis importants en els mapes de risc de rebrot. En una sola setmana, aquelles comarques que n'han superat els 100 punts i, per tant, que es troben en. Encara n'hi ha 25 de 42 per sota, però l'evolució és notòria, a banda que hi ha tres comarques que més que dupliquen aquests punts i dilluns passat cap no ho feia. Es tracta del(545 punts), el(348 punts) i el(211), mentre que el(198) està a punt de fer-ho.En l'altre cantó de la moneda, hi ha tdurant l'última setmana: l', eli la. L'i elnomés han trobat un positiu, en aquest període, mentre que lai lan'han tingut dos. Altres comarques amb risc baix de rebrot són el(17 punts), el(36), el(38) i el(38). En total, n'hi ha 8 amb risc baix, 7 amb risc moderat i 10 amb risc moderat-alt, a més de les 17 que superen els 100 punts.El risc de rebrot és un indicador que combina les dades sobre incidència de contagis i la velocitat de propagació, per calibrar no només la quantitat de casos que hi ha sinó també si la pandèmia es troba en fase d'expansió o contracció. En aquest cas, cal tenir en compte que, ja que el càlcul dels dies consolidats abraça fins al 24 de juny i, com sempre que hi ha festius entre setmana, els descensos de deteccions d'aquests dies afecten al resultat. És un indicador, per tant, que trigarà uns quants dies a ser totalment fiable de nou.Tot i això, si es té en compte només la ràtio de contagis per 100.000 habitants durant la darrera setmana consolidada -del 18 al 24 de juny-, el Solsonès torna a situar-se en primer lloc destacat, amb 164,6, per davant aquest cop del Pallars Sobirà (96,6). En aquesta comarca de muntanya, però, només s'han detectat 6 contagis i, en tenir poca població, la ràtio es dispara. En tercer lloc se situaria el Baix Ebre (87,5), seguit del Barcelonès (79,9) i el(69,8).El mapa següent ja mostra quines són les àrees amb una major incidència del país actualment. Si s'analitzen les dades a nivell de regions sanitàries, és la de Barcelona ciutat la que clarament se situa per davant i en ascens, amb laen segona posició. La de lestambé empitjora força i se situa a prop dels llocs capdavanters. Mantenen molt a ratlla el coronavirus, en canvi, les regions dei de l', aquelles on el procés de vacunació està més avançat.Malgrat aquests indicadors negatius, la majoria de comarques mantenen encara una certa estabilitat, si s'observa l'de la darrera setmana respecte l'anterior. Cal tenir en compte que, a causa de la presència d'un festiu els darrers set dies, és probable que la quantitat de casos detectats hagi estat inferior a l'esperada, però igualment només 13 de les 42 comarques han incrementat per ara la incidència de positius. N'hi ha menys encara (5) que l'hagin seguit reduint i la majoria (24) els han mantingut força estables.La comarca que més ha incrementat la ràtio de contagis per 100.000 habitants és de nou el Solsonès, amb 157,1 més que l'anterior setmana, per davant del Pallars Sobirà, amb 80,5 més, el Priorat (+69,8), el Baix Ebre (+48,2) i el(+37,3). Les tres comarques on es redueixen són l'Alta Ribagorça (-111,1 contagis per 100.000 habitants) i, molt per darrere, l'Aran (-31,4), l'(-21,4), la Ribera d'Ebre (-18,8) i el(-16,4).La situació és encara pitjor a les ciutats, i no només a Barcelona. 42 dels 66 municipis de més 20.000 habitants es troben en risc alt de rebrot, 13 més que fa una setmana. Només n'hi ha dos per sota dels 30 punts del risc baix,(18) i(19), tot i quees troben en els 30 punts exactes. Fins a 12 ciutats, a més, dupliquen els 100 punts, entre les quals especialment(359),(347),(290) i(261).Pel que fa a l'evolució de contagis, aquest indicador no és massa positiu, ja que 28 ciutats incrementen el nombre de positius setmanals, mentre que 26 els mantenen i només 12 els redueixen -tenint en compte, a més, el càlcul a la baixa pel dia festiu en els càlculs-. On creixen més és a Sant Vicenç dels Horts (60,1 casos més per 100.000 habitants), Sant Cugat del Vallès (+57,1),(+48,6) i(+45,8), mentre que cauen sobretot a(-65), Esparreguera (-55),(-55),(-43,7) i(-36,3).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor