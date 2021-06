Vídeo | El 5G permet conduir una barca de València des d'un estand del Mobile

El 5G permet conduir una barca estacionada a València des d'un estand de la Fira de Barcelona



📹 @agenciaacnhttps://t.co/waeQmkkd0L pic.twitter.com/i4bCKeAu6v — NacióDigital (@naciodigital) June 28, 2021

Així ho ha volgut demostrar aquest dilluns a la tarda l'operadora Orange, que des del seu estand del Mobile World Congress ha fet que els seus visitants transmetessin les ordres al motor de l'embarcació i aquesta respongués en mil·lèsimes de segon des de la Marina de València.El director de Transformació de Xarxa d'Orange, Miguel Ángel Almonacid, ha explicat a l'ACN que es tracta d'un cas ambi que això permetque si ho fes des de la mateixa embarcació utilitzant unesAlmocanid, afegeix que això és possible per la "moltíssima amplada de banda". "Ens permet portar molts fluxos d'informació d'unde realitat virtual i una immersió com si estiguéssim dins de la barca", continua Almonacid.L'experiència ha comptat amb la col·laboració de. Pel directiu d'Orange, totes aquestes prestacions ajuda a una sensació "molt immersiva" i que "sigui molt fàcil adaptar-se" i deixi enrere el retard que hi havia en simuladors anteriors.Almonacid ha recordat que la implantació del 5G obre la possibilitat a molt altres terrenys com el de la, un dels principals temes presents en aquesta edició del Mobile World Congress, molt més reduïda per la pandèmia i que ha començat aquest dilluns al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Un altre camp d'aplicació és la, on el 5G ajuda a controlar la cadena de producció en temps real, entre d'altres.

