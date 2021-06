Catalunya Nord barra el pas a Le Pen (i homenatja els presos)

L'no ha passat a la. Lesa França s'han caracteritzat per unai per un fracàs considerable del Reagrupament Nacional de Marine Le Pen, que afrontava els comicis amb grans expectatives. Finalment, el lepenisme no s'ha endut cap govern regional. A la Catalunya Nord, el Consell Departamental (equivalent a les diputacions) ha mantingut l'actuals.El bloc progressista format per socialistes, comunistes, ecologistes i diversos grups d'esquerra s'han imposat en disset dels cantons en disputa, mentre que la dreta n'ha guanyat deu. Elha elegit així 20 consellers d'esquerra i 14 de dretes. L'extrema dreta, però, s'ha quedat fora.a, alcalde d', membre deli que era fins ara vicepresident del Consell, reelegit conseller al seu cantó, va dedicar la victòria "a, que dedico alsque han estat alliberats de la presó, però les sentències no són anul·lades". Garcia és un alcalde molt popular a Elna i s'ha destacat com un defensor de la identitat catalana i dels drets dels represaliats a la , Garcia -net de republicans exiliats- explicava que si visqués al sud, probablement combatria alguns dels objectius del bloc independentista, però assegurava que "no puc suportar, com a comunista, demòcrata i republicà, que es pugui empresonar polítics per haver organitzat un referèndum". També dia que "la independència és un afer dels catalans, però la llibertat i la democràcia és un assumpte de tots els demòcrates".La participació, que ha estat baixa a tot França, va ser de poc més del 35% a la Catalunya Nord. Tot indica que, del Partit Socialista, que fins ara presidia el Consell, continuarà en el seu càrrec després de les eleccions. L'esquerra governarà en cinc regions i la dreta tradicional en set, en un repartiment del pdoer territorial semblant al que hi havia fins ara. En canvi, La República en Marxa, d', no es fa amb cap regió.El gran derrotat ha estat el, nova marca de l'antic Front Nacional, que aspirava a solidificar la seva base política i confiava a fer-se amb la regió de la Provença-Alps-Costa Blava, que al final també se li ha escapat. L'any vinent, França celebrarài Macron afronta una reelecció costeruda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor